Apple представила весеннюю коллекцию чехлов для iPhone и ремешков для Apple Watch

Фархад

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Компания Apple решила не ограничиваться анонсом только новых планшетов, и по-тихому выпустила весеннюю коллекцию аксессуаров для iPhone и Apple Watch. Собрали все сезонные расцветки.

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Теперь силиконовые чехлы для четырёх моделей линейки iPhone 16 за $49 доступны в цветах: мандарин, аквамарин, пион и барвинок.

Новые ремешки для Apple Watch:
  • Монобраслеты для Apple Watch за $49 — пион, барвинок и северное сияние.
  • Плетёный монобраслет за $99 — мандарин, аквамарин и пион.
  • Спортивные браслеты за $49 — барвинок и шалфей.
  • Базовые силиконовые ремешки за $49 — мандарин, аквамарин и барвинок.

Ремешки Hermès также получили несколько новых оттенков: Bleu Hydra En Mer 49 мм для Apple Watch Ultra за $449 и Noir/Ecru Toile H Single Tour за $349.
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