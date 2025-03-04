Apple представила весеннюю коллекцию чехлов для iPhone и ремешков для Apple Watch

Компания Apple решила не ограничиваться анонсом только новых планшетов, и по-тихому выпустила весеннюю коллекцию аксессуаров для iPhone и Apple Watch. Собрали все сезонные расцветки.
- Монобраслеты для Apple Watch за $49 — пион, барвинок и северное сияние.
- Плетёный монобраслет за $99 — мандарин, аквамарин и пион.
- Спортивные браслеты за $49 — барвинок и шалфей.
- Базовые силиконовые ремешки за $49 — мандарин, аквамарин и барвинок.
Ремешки Hermès также получили несколько новых оттенков: Bleu Hydra En Mer 49 мм для Apple Watch Ultra за $449 и Noir/Ecru Toile H Single Tour за $349.
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