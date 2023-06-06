Apple представила замену Face ID. Скоро новый сенсор начнут внедрять во все гаджеты

Первая гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro получила уникальный метод биометрической аутентификации Optic ID. Компания впервые решила задействовать технологию сканирования радужной оболочки глаза.
На самом деле датчик Optic ID почти идентичен Face ID, но он использует уникальный узор радужной оболочки глаза для подтверждения личности. Apple рассказала, что его можно будет использовать для разблокировки гарнитуры, совершения покупок и получения доступа к связке паролей iCloud. Все данные Optic ID шифруются на устройстве и хранятся в защищённом секторе Secture Enclave, поэтому Apple и сторонние разработчики никогда не смогут получить к ним доступ.
Вполне вероятно, что в будущем, когда гарнитура превратится в лёгкие и компактные очки, а носимые устройства полностью заменят смартфоны, именно Optic ID займёт место Face ID. С другой стороны, Apple также может внедрить этот сенсор под дисплеи iPhone через несколько лет.
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