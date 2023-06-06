Apple представила замену Face ID. Скоро новый сенсор начнут внедрять во все гаджеты

Фархад
Optic ID

Первая гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro получила уникальный метод биометрической аутентификации Optic ID. Компания впервые решила задействовать технологию сканирования радужной оболочки глаза.

На самом деле датчик Optic ID почти идентичен Face ID, но он использует уникальный узор радужной оболочки глаза для подтверждения личности. Apple рассказала, что его можно будет использовать для разблокировки гарнитуры, совершения покупок и получения доступа к связке паролей iCloud. Все данные Optic ID шифруются на устройстве и хранятся в защищённом секторе Secture Enclave, поэтому Apple и сторонние разработчики никогда не смогут получить к ним доступ.

Вполне вероятно, что в будущем, когда гарнитура превратится в лёгкие и компактные очки, а носимые устройства полностью заменят смартфоны, именно Optic ID займёт место Face ID. С другой стороны, Apple также может внедрить этот сенсор под дисплеи iPhone через несколько лет.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple разочаровала журналистов сразу после показа очков Vision Pro
Названы основные недостатки гарнитуры Apple Vision Pro
Apple анонсировала очки дополненной реальности Vision Pro

Рекомендации

Рекомендации

Обои на телефон: близняшки из Atomic Heart
Таксист раскрыл секрет «Яндекса»: чем ярче солнце, тем выше коэффициент
Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки
Xiaomi представила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank. Он очень дешёвый, но поразительно уникальный

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–651
Stylus
эпл создала самсунг 15 летней давности.
Сегодня в 01:00
#
kardigan
+3083
kardigan Stylus
Модернизировала.
2 часа назад в 02:22
#
SithV
+1569
SithV
слабо верится что именно эта технология попадет на айфон. как ты просканируешь радужку на таком расстоянии? просто спрячут сенсоры под экран, и об этом уже говорилось… ближе к 26 году увидим!
25 минут назад
#