Apple представит новые девайсы через считанные дни

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Компания Apple собирается выпустить свежие iPad до конца марта. Об этом пишет MacRumors.Этой весной Apple уже выпустила несколько новинок — ими, как и ожидалось, стали новые MacBook Air в двух диагоналях с чипами Silicon M3. Девайсы обновились тихо, просто появившись на официальном сайте компании, но похоже, что они не последние.Согласно двум независимым азиатским источникам, 26 марта 2024 года Apple готовится представить новые модели iPad Air и iPad Pro. Оба апдейта будут довольно значительными. Во-первых, iPad Air впервые в истории компании выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.Во-вторых, iPad Pro наконец получат OLED-панели, которых тоже до сих пор не было в устройствах бренда, отличных от iPhone. «Прошки» тоже выйдут в двух диагоналях и будут продаваться существенно дороже прошлых моделей с IPS и mini-LED. Еще одно нововведение — свежий чип M3.Источники считают, что Apple может не выпустить все эти планшеты, а лишь провести анонс и открыть предзаказы. Еще один инсайдер сомневается в дате 26 марта и склоняется к выходу айпадов в апреле.