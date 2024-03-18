Apple представит новые девайсы через считанные дни

Олег

iPad Pro

Фото: MacRumors 

Компания Apple собирается выпустить свежие iPad до конца марта. Об этом пишет MacRumors.

Этой весной Apple уже выпустила несколько новинок — ими, как и ожидалось, стали новые MacBook Air в двух диагоналях с чипами Silicon M3. Девайсы обновились тихо, просто появившись на официальном сайте компании, но похоже, что они не последние.

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Согласно двум независимым азиатским источникам, 26 марта 2024 года Apple готовится представить новые модели iPad Air и iPad Pro. Оба апдейта будут довольно значительными. Во-первых, iPad Air впервые в истории компании выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

Во-вторых, iPad Pro наконец получат OLED-панели, которых тоже до сих пор не было в устройствах бренда, отличных от iPhone. «Прошки» тоже выйдут в двух диагоналях и будут продаваться существенно дороже прошлых моделей с IPS и mini-LED. Еще одно нововведение — свежий чип M3.

Источники считают, что Apple может не выпустить все эти планшеты, а лишь провести анонс и открыть предзаказы. Еще один инсайдер сомневается в дате 26 марта и склоняется к выходу айпадов в апреле. 

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Источник:
MacRumors
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