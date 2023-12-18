Apple прекращает продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2



Компания Apple объявила о прекращении продаж двух самых свежих моделей своих часов. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, причиной остановки стал патентный спор, касающийся технологии работы датчика измерения уровня кислорода в крови пользователя. Компания Masimo, которая занимается разработкой медицинского оборудования, подала жалобу на Apple, поскольку увидела в Watch 9 и Ultra 2 свою запатентованную технологию.







В результате ITC вынесла решение в пользу Masimo. Теперь Apple приходится останавливать продажу двух самых свежих моделей Apple Watch на территории США — форма для заказа на официальном сайте будет закрыта 21 декабря. В магазинах товары пропадут с полок после 24 декабря.



Это чувствительный удар по Apple, поскольку впереди новогодние каникулы — период, в который компания обычно совершает очень большие продажи. Поскольку в Россию тоже нередко едут именно модели для американского рынка, дефицит Apple Watch может затронуть и россиян.