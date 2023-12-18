Apple прекращает продажи Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2

Олег

Apple Watch


Компания Apple объявила о прекращении продаж двух самых свежих моделей своих часов. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, причиной остановки стал патентный спор, касающийся технологии работы датчика измерения уровня кислорода в крови пользователя. Компания Masimo, которая занимается разработкой медицинского оборудования, подала жалобу на Apple, поскольку увидела в Watch 9 и Ultra 2 свою запатентованную технологию.

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В результате ITC вынесла решение в пользу Masimo. Теперь Apple приходится останавливать продажу двух самых свежих моделей Apple Watch на территории США — форма для заказа на официальном сайте будет закрыта 21 декабря. В магазинах товары пропадут с полок после 24 декабря.

Это чувствительный удар по Apple, поскольку впереди новогодние каникулы — период, в который компания обычно совершает очень большие продажи. Поскольку в Россию тоже нередко едут именно модели для американского рынка, дефицит Apple Watch может затронуть и россиян. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

XuliGAN
+137
XuliGAN
Вовремя я себе приобрёл 2 версию!
Сегодня в 19:10
#
tellurian
+4715
tellurian
У нас часов Ольге из Азии. У меня оттуда.
2 часа назад в 19:48
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