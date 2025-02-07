Apple придется тайно отдать властям всё содержимое iCloud?

Власти Великобритании потребовали от Apple предоставить им полный доступ к содержимому облачного сервиса iCloud. Об этом пишет MacRumors.
Власти Великобритании хотят получить доступ не только к данным своих граждан; они требуют полный неограниченный доступ по всему миру. Более того, Apple будет запрещено предупреждать пользователей о бреши в системе безопасности. Компания должна будет и дальше заверять клиентов, что шифрование полностью их защищает.
«Один из людей, проинформированных о ситуации, консультант, консультирующий США по вопросам шифрования, сказал, что Apple будет запрещено предупреждать своих пользователей о том, что ее самое передовое шифрование больше не обеспечивает полной безопасности. Этот человек посчитал шокирующим, что правительство Великобритании требует от Apple помощи в шпионаже за небританскими пользователями без ведома их правительств. Бывший советник по безопасности Белого дома подтвердил существование британского приказа», — источник MacRumors.
Предполагается, что Apple может вовсе перестать предоставлять услуги зашифрованного общения и облачного хранилища в Великобритании, отключив на её территории iMessage, FaceTime и другие сервисы. Официально представитель Apple отказался комментировать инсайд, поскольку само его раскрытие уже является в стране уголовным преступлением.
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