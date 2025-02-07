Apple придется тайно отдать властям всё содержимое iCloud?



Власти Великобритании потребовали от Власти Великобритании потребовали от Apple предоставить им полный доступ к содержимому облачного сервиса iCloud. Об этом пишет MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Согласно источнику, британское правительство издало тайный приказ в виде «уведомления о технических возможностях» и направило его Apple. Суть в следующем: компания должна создать в защите



Власти Великобритании хотят получить доступ не только к данным своих граждан; они требуют полный неограниченный доступ по всему миру. Более того, Apple будет запрещено предупреждать пользователей о бреши в системе безопасности. Компания должна будет и дальше заверять клиентов, что шифрование полностью их защищает.



Согласно источнику, британское правительство издало тайный приказ в виде «уведомления о технических возможностях» и направило его Apple. Суть в следующем: компания должна создать в защите iCloud уязвимость, которая позволит государству проникать в хранилище пользовательских данных. И всё это даже несмотря на шифрование, которое используется в облачных сервисах Apple по умолчанию. Источник пишет, что подобных требований не выдвигала еще ни одна страна мира, тем более демократическая.Власти Великобритании хотят получить доступ не только к данным своих граждан; они требуют полный неограниченный доступ по всему миру. Более того, Apple будет запрещено предупреждать пользователей о бреши в системе безопасности. Компания должна будет и дальше заверять клиентов, что шифрование полностью их защищает.

«Один из людей, проинформированных о ситуации, консультант, консультирующий США по вопросам шифрования, сказал, что Apple будет запрещено предупреждать своих пользователей о том, что ее самое передовое шифрование больше не обеспечивает полной безопасности. Этот человек посчитал шокирующим, что правительство Великобритании требует от Apple помощи в шпионаже за небританскими пользователями без ведома их правительств. Бывший советник по безопасности Белого дома подтвердил существование британского приказа», — источник MacRumors.



Предполагается, что Apple может вовсе перестать предоставлять услуги зашифрованного общения и облачного хранилища в Великобритании, отключив на её территории iMessage, FaceTime и другие сервисы. Официально представитель Apple отказался комментировать инсайд, поскольку само его раскрытие уже является в стране уголовным преступлением.