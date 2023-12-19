Apple придумала гениальный способ вернуть в продажу Apple Watch



Компания Apple готовит обновление watchOS, которое позволит обойти патент на измерения биодатчиков. Об этом пишет MacRumors.



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Компания Apple готовит обновление watchOS, которое позволит обойти патент на измерения биодатчиков. Об этом пишет MacRumors.Ранее мы писали , что из-за патентного спора и последующего решения государственных структур Apple обязали прекратить продажи двух самых свежих моделей своих часов — Series 9 и Ultra 2 — в США. Разумеется, перед самыми праздниками для компании это крайне невыгодно, поэтому она ищет быстрое решение проблемы.



Согласно источнику, инженеры Apple в ускоренном режиме готовят программное обновление Apple Watch, которое изменит алгоритмы работы датчика кислорода в крови. Апдейт скорректирует способ определения насыщения кислородом и предоставления данных клиенту. Судя по всему, из часов будет удалена технология, которая нарушает права Masimo.



Маловероятно, что обновление успеют выпустить до даты прекращения продаж — 21 декабря. Однако оно позволит запустить их снова как можно скорее.