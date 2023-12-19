Apple придумала гениальный способ вернуть в продажу Apple Watch

Компания Apple готовит обновление watchOS, которое позволит обойти патент на измерения биодатчиков. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы писали, что из-за патентного спора и последующего решения государственных структур Apple обязали прекратить продажи двух самых свежих моделей своих часов — Series 9 и Ultra 2 — в США. Разумеется, перед самыми праздниками для компании это крайне невыгодно, поэтому она ищет быстрое решение проблемы.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Согласно источнику, инженеры Apple в ускоренном режиме готовят программное обновление Apple Watch, которое изменит алгоритмы работы датчика кислорода в крови. Апдейт скорректирует способ определения насыщения кислородом и предоставления данных клиенту. Судя по всему, из часов будет удалена технология, которая нарушает права Masimo.
Маловероятно, что обновление успеют выпустить до даты прекращения продаж — 21 декабря. Однако оно позволит запустить их снова как можно скорее.