Apple придумала идеальный способ лишить нас самой желанной функции iPhone и iOS

Олег

Кук
Фото: Macpoin


Компания Apple подала в суд на Евросоюз. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали о новом законе Еврокомиссии, который предписывает дать пользователям iPhone и iPad больше свободы по части скачивания приложений и оплаты подписок и услуг. Он вступил в силу еще в 2022 году, и к 2024-му Apple обязана обеспечить всё это на iOS. Однако есть вероятность, что изменений мы не увидим.

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Согласно источнику, Apple подала судебный иск против Европейского Союза. Причина — закон «О цифровых рынках» якобы угрожает благополучию пользователей iPhone, поэтому компания не хочет его выполнять. Детали иска пока не разглашаются, но точно известно, что он оспаривает установку приложений в обход App Store, подобно тому, как это делается на Android.

Разумеется, факт подачи иска не отменяет новый закон, однако на время рассмотрения дела Apple сможет не выполнять его. Это значит, что компания просто затягивает время, так что мы можем получить возможность установки приложений из IPA-пакетов намного позже 2024 года, либо же не получить её вовсе. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1040
Grealex
Я против открытости системы, поэтому у меня айфон. Не из-за самого гаджета, а именно из-за ios. Хотел бы открытость, ходил бы с андроидом.
2 часа назад в 22:52
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