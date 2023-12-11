Apple придумала, как переосмыслить iPad в 2024 году

Олег

iPad
Фото: Apple


Компания Apple собирается внести заметные изменения в модельный ряд своих планшетов. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, Apple хочет еще больше отделить разные модели iPad друг от друга, чтобы покупателю было проще определиться с выбором. Сейчас самая большая путаница возникает между линейками Air и Pro, так как их различия неочевидны для большинства.

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Инсайдер Марк Гурман сообщает, что в 2024 году линейка iPad серьезно изменится. Например, из продажи пропадет последний планшет с портом Lightning и в старом дизайне — iPad 9-го поколения. А с выходом iPad 11 компания полностью откажется от оригинального Apple Pencil, который заряжается «торчком» из порта планшета.

Кроме того, диагональ дисплеев iPad Air и iPad Pro изменится, чтобы четче разделить линейки. А еще «прошки» эксклюзивно получат OLED-матрицы. Вот как будет выглядеть модельный ряд в сравнении с текущим:

iPad

Помимо этого Apple планирует выпустить прокачанную клавиатуру Magic Keyboard, предназначенную специально для iPad Pro, чтобы еще больше подчеркнуть высокий класс планшета. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4712
tellurian
Судя по таблице не так много изменений.
Важно ещё будут какие цены.
Между про и айр разница в 200$, когда бывают акции, разница снижается и многие берут версию про.
Некоторые берут прошлую модель и разница ещё меньше.

Новые модели будут стоить дороже, возможно. Потому продажи и падают.
2 часа назад в 07:41
#
Dmitriy
+811
Dmitriy
Air дисплей 12.9, pro 13. Разграничили, да....
час назад в 09:09
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