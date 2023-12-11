Apple придумала, как переосмыслить iPad в 2024 году



Фото: Apple





Компания Apple собирается внести заметные изменения в модельный ряд своих планшетов. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, Apple хочет еще больше отделить разные модели iPad друг от друга, чтобы покупателю было проще определиться с выбором. Сейчас самая большая путаница возникает между линейками Air и Pro, так как их различия неочевидны для большинства.







Инсайдер Марк Гурман сообщает, что в 2024 году линейка iPad серьезно изменится. Например, из продажи пропадет последний планшет с портом Lightning и в старом дизайне — iPad 9-го поколения. А с выходом iPad 11 компания полностью откажется от оригинального Apple Pencil, который заряжается «торчком» из порта планшета.



Кроме того, диагональ дисплеев iPad Air и iPad Pro изменится, чтобы четче разделить линейки. А еще «прошки» эксклюзивно получат OLED-матрицы. Вот как будет выглядеть модельный ряд в сравнении с текущим:







Помимо этого Apple планирует выпустить прокачанную клавиатуру Magic Keyboard, предназначенную специально для iPad Pro, чтобы еще больше подчеркнуть высокий класс планшета. Инсайдер Марк Гурман сообщает, что в 2024 году линейка iPad серьезно изменится. Например, из продажи пропадет последний планшет с портом Lightning и в старом дизайне — iPad 9-го поколения. А с выходом iPad 11 компания полностью откажется от оригинального Apple Pencil, который заряжается «торчком» из порта планшета.Кроме того, диагональ дисплеев iPad Air и iPad Pro изменится, чтобы четче разделить линейки. А еще «прошки» эксклюзивно получат OLED-матрицы. Вот как будет выглядеть модельный ряд в сравнении с текущим:Помимо этого Apple планирует выпустить прокачанную клавиатуру Magic Keyboard, предназначенную специально для iPad Pro, чтобы еще больше подчеркнуть высокий класс планшета.