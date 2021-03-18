По данным журналиста Джона Проссера, компания Apple решилась на довольно необычный шаг в попытке установить сотрудника, который сливает в СМИ и блогерам секретную информацию о готовящихся к выпуску продуктов.
Внутри Apple был намеренно пущен слух, что 23 марта состоится презентация, посвящённая выпуску геомаячка AirTags, обновлённых моделей iPad и наушников AirPods третьего поколения. Ровно за неделю до мероприятия должен был состояться его анонс, но этого не произошло.
Известно, что в Apple существует целый отдел, в задачи которого входит борьба с утечками и выявление их источников. На этот раз компания «скормила» нескольким подозреваемым разную дезинформацию, чтобы сопоставить это с тем, что будет опубликовано в СМИ и блогах, и таким образом выявить «крота». Если задуманное удалось реализовать, в ближайшее время утечек о засекреченных проектах Apple станет намного меньше.
Проссеру неизвестно, удалось ли Apple установить неблагонадёжного сотрудника или он успел скрыть следы. Сам журналист оказался в неприятном положении. Он получает информацию из разных источников, сравнивает и анализирует её, а затем делится наиболее достоверными слухами, в результате чего чаще всего оказывается прав. На этот раз у него вышла осечка, которая отрицательно скажется на его репутации.
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