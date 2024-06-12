Apple придумала, как заставить вас купить быстрое зарядное устройство для iPhone

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Компания Apple добавила в iOS 18 предупреждение о медленной зарядке. На это обратил внимание MacRumors.Согласно источнику, нововведение стало частью редизайна раздела «Аккумулятор» в настройках iOS 18. Теперь на шкале заряда-разряда пользователь увидит новый цвет полос — оранжевый. Он будет обозначать период, в которой iPhone заряжался от старого медленного блока питания.Но это не всё. Если зайти в «Настройки» → «Аккумулятор» во время зарядки айфона медленным блочком, можно увидеть оранжевое предупреждение: сейчас происходит медленная зарядка. Всё вышеперечисленное отображается в том числе при использовании медленных беспроводных зарядок, которые не могут отдать более 5 ватт мощности.Напомним, что при отсутствии сертификации MagSafe ни одна зарядка не может отдать iPhone более 7,5 ватт. Возможно, нововведения призваны побудить пользователей iPhone прикупить оригинальные аксессуары у Apple. С другой стороны, они могут быть полезны для людей, которые не разбираются в зарядках — им будет проще понять, почему айфон так долго заряжается.