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Apple придумала, как заставить вас купить быстрое зарядное устройство для iPhone

Олег

Фото: Unsplash


Компания Apple добавила в iOS 18 предупреждение о медленной зарядке. На это обратил внимание MacRumors.

Согласно источнику, нововведение стало частью редизайна раздела «Аккумулятор» в настройках iOS 18. Теперь на шкале заряда-разряда пользователь увидит новый цвет полос — оранжевый. Он будет обозначать период, в которой iPhone заряжался от старого медленного блока питания.

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iOS 18

Но это не всё. Если зайти в «Настройки» → «Аккумулятор» во время зарядки айфона медленным блочком, можно увидеть оранжевое предупреждение: сейчас происходит медленная зарядка. Всё вышеперечисленное отображается в том числе при использовании медленных беспроводных зарядок, которые не могут отдать более 5 ватт мощности.

iOS 18

Напомним, что при отсутствии сертификации MagSafe ни одна зарядка не может отдать iPhone более 7,5 ватт. Возможно, нововведения призваны побудить пользователей iPhone прикупить оригинальные аксессуары у Apple. С другой стороны, они могут быть полезны для людей, которые не разбираются в зарядках — им будет проще понять, почему айфон так долго заряжается. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3648
kardigan
Хитро придумано, но от этого оригинальная зарядка не перестанет быть менее вредной для оригинальной же батареи! Лучше уж просто зарядочка от сети.
Сегодня в 15:41
#
samOsebe
+570
samOsebe
ну и прекрасно. разноцветные графики весьма весело смотрятся) а эппл спокойно может продавать свои зарядки и дальше, не проблема. как использовалась медленная, так и будет.
Сегодня в 15:47
#
tellurian
+1439
tellurian
Функция хорошая, но не заставит купить новый блок.
2 часа назад в 19:35
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