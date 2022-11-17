iPhone 15 USB-C iPhone 15 Pro

Apple придумала хитрый способ установки USB-C в iPhone 15

Олег

iPhone 15


Компания Apple урежет скорость передачи данных в iPhone 15. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, новыми инсайдами поделился известный аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, в 2023 году Apple наконец откажется от порта Lightning и оснастит все модели iPhone 15 новеньким USB-С. Однако базовые модели всё-таки урежут по сравнению с Pro.

Куо считает, что в iPhone 15 и iPhone 15 Plus порт USB-С не будет полноценным. Смартфоны действительно будут заряжаться от USB-С-кабелей, но самого главного преимущества этого разъема — высокоскоростной передачи данных — они не получат.

Базовые модели iPhone 15 по-прежнему будут подключаться к компьютеру по стандарту USB 2.0, как и в случае со «старым-добрым» Lightning. В результате единственное преимущество, которое ощутят покупатели iPhone 15 и 15 Plus — унификация разъема зарядки.

В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (или Ultra) всё будет иначе. Порт USB-С в них будет полноценным и смартфоны, по мнению Минг-Чи Куо, получат поддержку USB 3.2 или Thunderbolt 3. В результате скорость передачи данных по кабелю в этих моделях составит до 20/40 Гбит/с (2,5/5 Гбайт/с). Для сравнения: USB 2.0 поддерживает лишь 480 Мбит/с, что составляет примерно 60 Мбайт в секунду.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3817
st00p1dm0nkey
Это и без него было ясно, что эпл так поступит.
2 часа назад в 10:56
#
Konstantin Bulatnikov
+89
Konstantin Bulatnikov
Он нам типа Америку открыл...😎🤓😎🤓
2 часа назад в 11:38
#
Алексей
+53
Алексей
Теперь пользователям осталось понять нафиг им эта информация. Кроме как для зарядки 90% пользователей этим портом не пользуются.
час назад в 12:19
#
YABLOKOFON
+56
YABLOKOFON
А типа в чем причина урезания скорости?
час назад в 12:50
#
st00p1dm0nkey
+3817
st00p1dm0nkey YABLOKOFON
Чтобы показать разницу между прошками и обычными версиями смартфонов.
Сначала был экран и кол-во камер, потом добавили процессоры (прошки на новых сериах А, обычные на предыдущих), сделали островок и герцовку (если не ошибаюсь), теперь скорость разъема…наверное подстёгивают к покупке про версий.
Я вот слишком стар для этого де…ма и меня в полне устраивает 11 айфон 🤷‍♂️
48 минут назад
#
tellurian
+4727
tellurian
Жмоты :(
17 минут назад
#
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