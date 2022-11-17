Apple придумала хитрый способ установки USB-C в iPhone 15



Компания Apple урежет скорость передачи данных в iPhone 15. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, новыми инсайдами поделился известный аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, в 2023 году Apple наконец откажется от порта Lightning и оснастит все модели iPhone 15 новеньким USB-С. Однако базовые модели всё-таки урежут по сравнению с Pro.



Куо считает, что в iPhone 15 и iPhone 15 Plus порт USB-С не будет полноценным. Смартфоны действительно будут заряжаться от USB-С-кабелей, но самого главного преимущества этого разъема — высокоскоростной передачи данных — они не получат.



Базовые модели iPhone 15 по-прежнему будут подключаться к компьютеру по стандарту USB 2.0, как и в случае со «старым-добрым» Lightning. В результате единственное преимущество, которое ощутят покупатели iPhone 15 и 15 Plus — унификация разъема зарядки.



В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (или Ultra) всё будет иначе. Порт USB-С в них будет полноценным и смартфоны, по мнению Минг-Чи Куо, получат поддержку USB 3.2 или Thunderbolt 3. В результате скорость передачи данных по кабелю в этих моделях составит до 20/40 Гбит/с (2,5/5 Гбайт/с). Для сравнения: USB 2.0 поддерживает лишь 480 Мбит/с, что составляет примерно 60 Мбайт в секунду.



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