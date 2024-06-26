Apple придумала кое-что совершенно гениальное для всех своих устройств

Компания Apple запатентовала технологию, похожей на которую нет ни у одного другого производителя электроники. Идея заключается в углублении экосистемы — все принадлежащие пользователю устройства должны работать синхронно и слаженно, распределяя между собой разные задачи.Apple называет это распараллеливанием. Устройства объединяются в общую систему, и когда пользователю требуется выполнить какую-то задачу — специальная технология делит её на несколько более мелких подзадач и распределяет их между разными гаджетами. Например, когда нужно обработать фотографию или видео, наиболее сложные вычисления будут делегироваться компьютеру, у которого гораздо больше ресурсов для этого.Можно предположить, что данная технология разрабатывается в основном для XR-гарнитуры Vision Pro, которая обладает впечатляющими возможностями, но сильно ограничена в аппаратных ресурсах и автономности. Распараллеливание задач позволит её обладателям без какой-либо задержки пользоваться теми функциями, которые до сих пор доступны лишь на смартфонах и компьютерах.