Apple придумала кое-что совершенно гениальное для всех своих устройств

Александр



Компания Apple запатентовала технологию, похожей на которую нет ни у одного другого производителя электроники. Идея заключается в углублении экосистемы — все принадлежащие пользователю устройства должны работать синхронно и слаженно, распределяя между собой разные задачи.

Apple называет это распараллеливанием. Устройства объединяются в общую систему, и когда пользователю требуется выполнить какую-то задачу — специальная технология делит её на несколько более мелких подзадач и распределяет их между разными гаджетами. Например, когда нужно обработать фотографию или видео, наиболее сложные вычисления будут делегироваться компьютеру, у которого гораздо больше ресурсов для этого.



Можно предположить, что данная технология разрабатывается в основном для XR-гарнитуры Vision Pro, которая обладает впечатляющими возможностями, но сильно ограничена в аппаратных ресурсах и автономности. Распараллеливание задач позволит её обладателям без какой-либо задержки пользоваться теми функциями, которые до сих пор доступны лишь на смартфонах и компьютерах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Это могли бы быть новые AirPods Pro, но это Samsung Galaxy Buds 3
Bluetooth-аксессуары Apple потеряли свою уникальность в iOS 18
Apple круто обновила AirPods. Три нововведения, которые порадуют всех

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии