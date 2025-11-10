Apple придумала, куда спрятать камеру в iPhone XX







Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о планах Apple по сокрытию фронтальной камеры в юбилейном iPhone 2027 года. Спойлер: вырезов в дисплее не будет.

По данным источника, разработка технологии подэкранной камеры Apple идёт по плану, поскольку уже в следующем поколении нас ждёт невидимый сканер Face ID. Напомним, ранее этот же инсайдер говорил о том, что в моделях iPhone 18 Pro биометрические датчики будут расположены под дисплеем, а камера может переехать в левый верхний угол.К слову, некоторые Android-смартфоны уже оснащены подэкранными фронтальными камерами, но качество изображения оставляет желать лучшего. Apple сопротивлялась внедрению этой технологии именно по этой причине, но компании удалось разработать собственное решение, которое будет выдавать чёткие снимки. Его мы также увидим уже в следующем году в первом складном iPhone Fold или iPhone Ultra в виде сенсора на 24 Мп.Согласно отчёту за апрель 2024 года, LG Innotek разрабатывает подэкранные камеры, которые не оставляют видимых отверстий в неактивном состоянии. Эти системы используют многолинзовую матрицу с «оптикой свободной формы», предназначенную для уменьшения искажений изображения и повышения яркости, компенсируя потери света, которые обычно возникают, когда камера расположена за дисплеем.Без жертв тоже не обойдётся — от нейминга iPhone‌ 19 компании придётся отказаться, как это было в 2017 году, когда Apple вычеркнула iPhone‌ 9 и просто выпустила iPhone‌ X.Ожидается, что юбилейный iPhone XX получит радикальный редизайн с полностью безрамочным дисплеем, закруглённым по всем четырём краям корпуса.