Apple придумала новую подписку для пользователей iPhone и нейросетей

Apple готовит платные обновления для самых активных пользователей ИИ на iPhone. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, идея прозвучала на заседании по финансовым результатам. Всё еще генеральный директор Apple Тим Кук поделился планами компании насчет развития ИИ — в ближайшее время Apple планирует выпустить специальные платные обновления в рамках подписки iCloud+.Разработчики объяснили, что запуск мощных алгоритмов требует серьезных вычислительных ресурсов. В компании понимают, что некоторым людям нужно намного больше лимитов, чем обычно, поэтому им предложат купить расширенные пакеты услуг. В Apple хотят посмотреть, насколько такой подход будет востребован.Ранее стало известно, что стандартные функции вроде генератора картинок Image Playground имеют суточные ограничения. Чтобы снять лимиты, пользователю понадобится подписка. При этом в компании заверяют, что базовые возможности, включая Siri, останутся бесплатными. Подробности о ценах и доступных тарифах появятся ближе к осени.