Apple приглашает на конференцию WWDC 2025

Фархад

WWDC

Сегодня, 20 мая, компания Apple объявила расписание своей ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая пройдет с 9 по 13 июня.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В расписании подтверждается, что основной доклад стартует в понедельник, 9 июня, в 10:00 по тихоокеанскому времени, а прямая трансляция будет доступна на сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube.

Во время основного доклада Apple анонсирует iOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, visionOS 3 и другие обновления программного обеспечения.

За вступительным докладом последуют сессии для разработчиков Platforms State of the Union. Эти видео позволят глубже погрузиться в новейшие функции и инструменты для разработчиков на всех программных платформах Apple.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Apple творит что-то странное с аккумуляторами iPhone. Вы тоже заметили?
Apple собирается клонировать свежую новинку от Huawei
У Apple есть секретная нейросеть, которая не уступает ChatGPT

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии