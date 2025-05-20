Apple приглашает на конференцию WWDC 2025







Сегодня, 20 мая, компания Сегодня, 20 мая, компания Apple объявила расписание своей ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая пройдет с 9 по 13 июня. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В расписании подтверждается, что основной доклад стартует в понедельник, 9 июня, в 10:00 по тихоокеанскому времени, а прямая трансляция будет доступна на сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube.Во время основного доклада Apple анонсирует iOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, visionOS 3 и другие обновления программного обеспечения.За вступительным докладом последуют сессии для разработчиков Platforms State of the Union. Эти видео позволят глубже погрузиться в новейшие функции и инструменты для разработчиков на всех программных платформах Apple.