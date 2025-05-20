Apple приглашает на конференцию WWDC 2025

Сегодня, 20 мая, компания Apple объявила расписание своей ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая пройдет с 9 по 13 июня.
Во время основного доклада Apple анонсирует iOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, visionOS 3 и другие обновления программного обеспечения.
За вступительным докладом последуют сессии для разработчиков Platforms State of the Union. Эти видео позволят глубже погрузиться в новейшие функции и инструменты для разработчиков на всех программных платформах Apple.
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