Apple приглашает на презентацию iPhone 16

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Компания Apple назвала официальную дату самой ожидаемой презентации 2024 года. Ивент пройдёт 9 сентября в Apple Park.Как обычно, трансляцию можно будет смотреть на сайте Apple, на YouTube, а также следить за новостями в текстовом формате на iGuides. Эфир стартует в 20:00 по московскому времени.Ожидается, что Apple представит смартфоны iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, юбилейные часы Apple Watch Series X, а также наушники AirPods 4 AirPods 4 Lite. Есть небольшая вероятность анонса Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 2.