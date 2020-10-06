Apple
Сегодня Apple объявила о своем следующем мероприятии, которое состоится во вторник, 13 октября в 20:00 по МСК. Ивент получил название «Новости скорости» и пройдет в онлайн-формате.

iPhone 12

Ожидается, что в этом году Apple представит четыре новые модели в линейке iPhone 12. Устройства начального уровня будут выпущены с экранами 5,4 и 6,1 дюйма.

iPhone 12

Флагманские модели с индексом Pro получат дисплеи с размером 6,1 и 6,7 дюйма.

iPhone 12

Все четыре новых iPhone оснастят OLED-дисплеями с датчиками Face ID и TrueDepth. Несмотря на предыдущие слухи об уменьшении размера выемки, судя по всему, она останется без изменений у всех моделей, кроме iPhone 12 mini.

iPhone 12

Если верить предыдущим утечка, смартфоны модельного ряда iPhone 12 получат поддержку 5G, хотя самый быстрый стандарт mmWave достанется только линейке Pro.

iPhone 12

Также ожидается изменение дизайна. Новые айфоны будут выглядеть в стиле iPad Pro с более плоскими краями, которые мы видели у смартфонов iPhone 5s.

iPhone 12

Что касается камеры, по данным из нескольких утечек, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оборудованы сканерами LiDAR. Помимо этого, все устройства получат 5-нанометровые чипы A14.

iPhone 12

Поскольку 5G-модемы стоят дорого, Apple планирует отказаться от адаптера питания и наушников, которые входили в комплекты всех предыдущих моделей. Новинки будут комплектоваться плетеным кабелем Lightning / USB-C. На это указывает ситуация с запуском Apple Watch Series 6 без зарядника.

iPhone 12

Apple уже много лет придерживается сентябрьского графика анонса новых айфонов, но в этом году ситуация с глобальной пандемией повлияла на эти планы. По слухам, модели iPhone 12 начального уровня поступят в продажу в октябре, возможно, вскоре после мероприятия, а iPhone 12 Pro Max могут быть отложены до ноября.

AirPods Studio

Многочисленные утечки указывали, что Apple работает над высококачественными накладными наушниками с системой активного шумоподавления, которые являются частью семейства AirPods. Их стоимость составит ориентировочно 349 долларов.

AirPods Studio

AirTags

Об AirTags уже довольно давно ходят слухи, это Bluetooth-маячки, которые можно закреплять на различных предметах, например на связке ключей, для их дальнейшего поиска с помощью iPhone.

AirTags

Компактный HomePod

Предполагается, что 13 октября Apple также представит компактную версию своего «умного» динамика HomePod, который поступит в продажу до конца этого года.

HomePod

Mac на базе ARM

В этом году мы также ожидаем увидеть появления первым Mac на базе процессоров Apple собственной разработки. Это может стать обновленный MacBook Air, а также 23- или 24-дюймовый iMac. Большинство слухов указывает на запуск в конце этого года, поэтому маловероятно, что его представят на ближайшем мероприятии.

Arm


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Источник:

Macrumors Macrumors

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