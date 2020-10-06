





Сегодня Apple объявила о своем следующем мероприятии, которое состоится во вторник, 13 октября в 20:00 по МСК. Ивент получил название «Новости скорости» и пройдет в онлайн-формате.Ожидается, что в этом году Apple представит четыре новые модели в линейке iPhone 12. Устройства начального уровня будут выпущены с экранами 5,4 и 6,1 дюйма.Флагманские модели с индексом Pro получат дисплеи с размером 6,1 и 6,7 дюйма.Все четыре новых iPhone оснастят OLED-дисплеями с датчиками Face ID и TrueDepth. Несмотря на предыдущие слухи об уменьшении размера выемки, судя по всему, она останется без изменений у всех моделей, кроме iPhone 12 mini.Если верить предыдущим утечка, смартфоны модельного ряда iPhone 12 получат поддержку 5G, хотя самый быстрый стандарт mmWave достанется только линейке Pro.Также ожидается изменение дизайна. Новые айфоны будут выглядеть в стиле iPad Pro с более плоскими краями, которые мы видели у смартфонов iPhone 5s.Что касается камеры, по данным из нескольких утечек, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оборудованы сканерами LiDAR. Помимо этого, все устройства получат 5-нанометровые чипы A14.Поскольку 5G-модемы стоят дорого, Apple планирует отказаться от адаптера питания и наушников, которые входили в комплекты всех предыдущих моделей. Новинки будут комплектоваться плетеным кабелем Lightning / USB-C. На это указывает ситуация с запуском Apple Watch Series 6 без зарядника.Apple уже много лет придерживается сентябрьского графика анонса новых айфонов, но в этом году ситуация с глобальной пандемией повлияла на эти планы. По слухам, модели iPhone 12 начального уровня поступят в продажу в октябре, возможно, вскоре после мероприятия, а iPhone 12 Pro Max могут быть отложены до ноября.Многочисленные утечки указывали, что Apple работает над высококачественными накладными наушниками с системой активного шумоподавления, которые являются частью семейства AirPods. Их стоимость составит ориентировочно 349 долларов.Об AirTags уже довольно давно ходят слухи, это Bluetooth-маячки, которые можно закреплять на различных предметах, например на связке ключей, для их дальнейшего поиска с помощью iPhone.Предполагается, что 13 октября Apple также представит компактную версию своего «умного» динамика HomePod, который поступит в продажу до конца этого года.В этом году мы также ожидаем увидеть появления первым Mac на базе процессоров Apple собственной разработки. Это может стать обновленный MacBook Air, а также 23- или 24-дюймовый iMac. Большинство слухов указывает на запуск в конце этого года, поэтому маловероятно, что его представят на ближайшем мероприятии.