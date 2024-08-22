Apple приготовила новые приятные послабления для избранных владельцев iPhone



Компания Apple внесет новые изменения в свою политику, касающуюся iOS и iPadOS. Им будут очень рады пользователи iPhone и iPad в странах ЕС.



Согласно MacRumors, вскоре Apple разрешит своим пользователям в отдельных регионах устанавливать приложения по умолчанию там, где до сих пор их нельзя было изменить. Например, юзеры смогут выбрать стороннюю утилиту для совершения звонков, обмена сообщениями, управления паролями, набора текста, навигации и перевода. Например, станет реальностью выбор условного Telegram как приложения для переписок по умолчанию вместо штатных «Сообщений».







Но это еще не всё. Жители ЕС также смогут удалять нативные приложения, которые поставляются с iOS из коробки. Это касается «Фото», Safari, «Сообщений», «Камеры» и даже App Store. В случае удаления последнего магазин можно будет восстановить из настроек смартфона или планшета.



Как и более ранние послабления, всё вышеперечисленное не будет доступно жителям других стран за пределами Евросоюза. Более того, ранее сообщалось, что даже для европейцев они перестают работать при нахождении за границей дольше определенного срока.