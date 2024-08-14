Apple приготовила новый челлендж для владельцев Apple Watch в честь Национального дня парков

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Компания Apple анонсировала новое соревнование активности, приуроченное к Национальному дня парков. Ивент пройдёт 25 августа. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медальку и анимированные стикеры.Чтобы получить достижение, нужно запустить любую тренировку длительностью 20 или более минут на своих Apple Watch или iPhone. В качестве альтернативы можно вручную добавить в приложение «Здоровье» тренировку, предварительно выставив дату в смартфоне на 25 августа. В назначенный день вы получите награду «День парков», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также набор анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Любители ачивок — ставьте напоминания заранее, чтобы не пропустить заветную дату.