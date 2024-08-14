Apple приготовила новый челлендж для владельцев Apple Watch в честь Национального дня парков

Фархад
AW

Компания Apple анонсировала новое соревнование активности, приуроченное к Национальному дня парков. Ивент пройдёт 25 августа. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медальку и анимированные стикеры.

Чтобы получить достижение, нужно запустить любую тренировку длительностью 20 или более минут на своих Apple Watch или iPhone. В качестве альтернативы можно вручную добавить в приложение «Здоровье» тренировку, предварительно выставив дату в смартфоне на 25 августа. В назначенный день вы получите награду «День парков», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также набор анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1663
tellurian
Хорошо когда каждый день тренировка :)))
Сегодня в 11:02
#
Mers
+5249
Mers
Напишите лучше статью, как на андроид ТВ поставить простой vpn без регистрации и прочих заморочек. Ибо установить сейчас из магазина без vpn нельзя. Нужен vpn, чтобы скачать vpn. Замкнутый круг🤬
Сегодня в 11:02
#
+935
Paspartu Mers
С помощью apk
Сегодня в 11:16
#
Mers
+5249
Mers Paspartu
Какого именно арк? Название какое vpn для андроид TV? Скачивал около 20 штук и ничего. Задолбался уже. Поэтому сюда и написал.
Сегодня в 11:27
#
YABLOKOFON
+298
YABLOKOFON Mers
Они не могут написать такую статью по понятным причинам, упоминание bye dpi уже пропало с 4пда. Вот его и можешь попробовать установить
Сегодня в 12:01
#
tellurian
+1663
tellurian Mers
Настроить на роутере впн. И будет счастье — на всех гаджетах будет без танцев.
Возьмите модель своего роутера и в интернете почитайте как настроить. Можно настроить только под необходимые приложения.
Либо роутер купить, если на вашем нельзя.
Сегодня в 11:36
#
Mers
+5249
Mers tellurian
Не хотелось бы с роутером заморачиваться:(
Сегодня в 11:41
#
tellurian
+1663
tellurian Mers
Это вы зря имхо. Один раз настроил и всё.
2 часа назад в 12:13
#
Mers
+5249
Mers tellurian
Все статьи, что я тогда находил, вели к платному способу.
2 часа назад в 12:14
#
+935
Paspartu Mers
Потому что нормальный VPN бесплатным быть не может
46 минут назад
#
Mers
+5249
Mers Paspartu
Мне не нужны заоблачные скорости. Хватает с головой тех, что выдает бесплатная версия.
20 минут назад
#