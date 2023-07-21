Apple пригрозила удалить часть iOS, лишь бы не прогнуться под драконовский закон

Олег

iOS

Фото: Unsplash

Компания Apple выразила готовность отказаться от нескольких компонентов iOS ради того, чтобы не переписывать их под новый закон в Великобритании.

Обновленное законодательство Великобритании будет требовать от служб обмена сообщениями согласовывать функции безопасности с МВД страны перед выпуском их в широкое использование. А еще владелец службы будет обязан отключить эти функции по первому требованию властей и не оповещать об этом пользователя. Всё ради того, чтобы проверять чаты на наличие противоправных материалов — в первую очередь, касающихся жестокого обращения с детьми.

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Фактически норматив объявляет сквозное шифрование вне закона, так как оно не подразумевает возможности каких-либо «проверок» или даже расшифровки «по пути» — содержимое переписок зашифровывается и расшифровывается лишь на устройствах собеседников.

Против закона уже выступили Signal и WhatsApp, а теперь высказалась Apple. Компания пригрозила полностью удалить iMessage и FaceTime из iOS для Британии , лишь бы не переделывать их под новые требования — ведь эти приложения являются неотъемлемой частью системы и их невозможно переписать лишь для одной страны, сохранив неизменными для всего остального мира. Если угроза будет выполнена, то британские пользователи «яблочной» техники скоро не найдут на своих девайсах iMessage и FaceTime.

Кроме того, Apple заявила, что некоторые из требуемых изменений подразумевают выход обновления iOS, а значит внедрить их тайно не получится.

Ранее мы рассказали, почему Apple с огромной вероятностью не позволит нам ставить приложения из App Store — в законе Евросоюза нашли идеальную лазейку. 

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