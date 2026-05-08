Apple прикрыла самую популярную лазейку для покупки техники со скидкой. Теперь будет ещё дороже

Похоже, максимальной лояльности Кука пришёл конец. Apple внезапно ужесточила правила для покупки гаджетов с образовательной скидкой во всех странах, где эта программа действует. Если раньше система фактически работала на доверии и многие спокойно оформляли скидки без подтверждения статуса студента или преподавателя, то теперь компания требует полноценную верификацию через сервис UNiDAYS.

Новые ограничения уже ввели в США, Канаде, Австралии, Турции, Гонконге и Чили. Для получения скидки теперь нужно создать аккаунт UNiDAYS и подтвердить свой статус через учебное заведение. Студентам потребуется авторизация через академический портал, преподавателям — документы вроде паспорта или водительских прав, а для домашнего обучения понадобится отдельное подтверждение.По данным источников, проверка обычно занимает до 24 часов. После подтверждения аккаунта Apple ограничивает количество покупок: можно взять один настольный Mac, один ноутбук, два iPad и два аксессуара. Раньше подобных лимитов фактически не было, а скидками спокойно пользовались даже люди, никак не связанные с образованием, в том числе из России. Плюс во время некоторых акций фейковые студенты претендовали на бесплатные AirPods и другие аксессуары.Причина вполне очевидна — Apple больше не хочет терять деньги на слишком щедрой системе скидок. Особенно на фоне роста цен на память и накопители. Например, некоторые модели Mac можно было купить на сотни долларов дешевле.