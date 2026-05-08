Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple прикрыла самую популярную лазейку для покупки техники со скидкой. Теперь будет ещё дороже

Фархад


Похоже, максимальной лояльности Кука пришёл конец. Apple внезапно ужесточила правила для покупки гаджетов с образовательной скидкой во всех странах, где эта программа действует. Если раньше система фактически работала на доверии и многие спокойно оформляли скидки без подтверждения статуса студента или преподавателя, то теперь компания требует полноценную верификацию через сервис UNiDAYS.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Новые ограничения уже ввели в США, Канаде, Австралии, Турции, Гонконге и Чили. Для получения скидки теперь нужно создать аккаунт UNiDAYS и подтвердить свой статус через учебное заведение. Студентам потребуется авторизация через академический портал, преподавателям — документы вроде паспорта или водительских прав, а для домашнего обучения понадобится отдельное подтверждение.

По данным источников, проверка обычно занимает до 24 часов. После подтверждения аккаунта Apple ограничивает количество покупок: можно взять один настольный Mac, один ноутбук, два iPad и два аксессуара. Раньше подобных лимитов фактически не было, а скидками спокойно пользовались даже люди, никак не связанные с образованием, в том числе из России. Плюс во время некоторых акций фейковые студенты претендовали на бесплатные AirPods и другие аксессуары.

Причина вполне очевидна — Apple больше не хочет терять деньги на слишком щедрой системе скидок. Особенно на фоне роста цен на память и накопители. Например, некоторые модели Mac можно было купить на сотни долларов дешевле.
0
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В вашем iPhone есть режим «антишпион». Даже новый Samsung Galaxy покупать не придётся
Apple готовит iPhone с совершенно новым типом экрана. Это будет что-то эмэйзинговое!
Новая функция YouTube на iPhone не такая удобная, как её описывали. Вот как это отключить

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также