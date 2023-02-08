Apple принесла новый баг на старые Mac и MacBook

Пользователи старых моделей Mac и MacBook жалуются на новый баг в Safari после последнего обновления. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, речь идет об апдейте macOS Big Sur 11.7.3. Оно по сути является обновлением безопасности, закрывающим ряд уязвимостей системы, однако после его установки пользователи заметили ошибку, которой раньше не было.Владельцы старых моделей Mac жалуются, что в Safari перестали отображаться иконки избранных сайтов. При этом часть иконок пропала вовсе — на их месте просто пустота, а другая часть отображается без картинок, на них лишь первая буква адреса сайта.Пока неясно, знает ли Apple об этой проблеме и понадобится ли новый апдейт, чтобы её исправить. Поскольку Big Sur является последней macOS для маков 7-10-летней давности, то есть вероятность, что ошибка будет исправлена нескоро, либо вообще не исчезнет.