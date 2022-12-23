Apple припасла одну из самых полезных функций iOS 16 на 2023 год

Вышедшая в сентябре iOS 16 принесла множество новых функций и кардинально изменённый дизайн экрана блокировки iPhone, но одну из потрясающих фич этого обновления Apple оставила на 2023 год.Ещё на конференции WWDC 2022, в рамках которой компания представила iOS 16, Крейг Федериги с восторгом рассказывал о скором появлении полноценной поддержки push-уведомлений в Safari. Это нововведение позволит следить за новостями и событиями с любимых сайтов в режиме реального времени.Скорее всего, Apple добавит push-уведомления Safari в iOS 16.3, релиз которой ожидается в феврале 2023 года, но в первых бета-версиях ПО этой функции пока нет. Возможно, это станет последним крупным обновлением iOS 16, за которым последует подготовка к выпуску iOS 17 и других новых ОС.