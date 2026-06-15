Apple припасла три козыря на потом. Эти функции iOS 27 появятся позже

Буквально на днях Apple подвела итоги WWDC 2026 и показала большую часть нововведений iOS 27, но часть функций всё же осталась за кадром. По данным Марка Гурмана, три существенных нововведения всё ещё находятся в разработке и должны появиться ближе к осеннему релизу вместе с новыми iPhone и Apple Watch.Одной из таких функций станет обновлённый циферблат для Apple Watch Ultra — более минималистичная версия модульного. В нём будет сохранён крупный формат времени, но убран второй ряд виджетов, чтобы сделать интерфейс менее перегруженным и более читаемым на бегу.Идея заключается в том, чтобы оставить только самое важное: время и ключевые данные, без визуального шума. По информации инсайдеров, этот вариант циферблата появится как дополнительный режим, а не заменит текущий.Второе обсуждаемое направление связано с Siri. Apple работает над системой расширений, которая позволит сторонним ИИ-сервисам подключаться к Siri через единый API, а не через отдельные партнёрства. В теории это откроет доступ к таким моделям, как ChatGPT, Gemini и другим, прямо внутри запросов Siri. При этом существует вопрос конфиденциальности и контроля — такие интеграции не будут полностью эквивалентны текущему партнёрству с OpenAI, где Apple жёстко регулирует обработку данных.Третья функция, которая пока не добралась до первой беты, — полностью кастомизируемое приложение «Камера». Речь идёт о возможности свободно переставлять элементы интерфейса: кнопки, режимы и быстрые настройки. Часть изменений в «Камере» уже появилась в iOS 27, включая режим Siri и обновленный интерфейс, но полноценная кастомизация пока не активирована.Если она выйдет в финальной версии, это станет одним из самых заметных шагов Apple в сторону гибкого интерфейса iPhone за последние годы. Возможно, её держат в секрете из-за предполагаемое переменной диафрагмы в iPhone 18 Pro Max.