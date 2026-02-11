Apple прислала фанату iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ взамен утерянного. Лучшей рекламы не придумать

Фото: Unsplash



Компания Apple перевыполнила свои обязательства, чем создала себе бесплатную рекламную активность. Об этом пишет WCCF Tech.

Согласно источнику, один из фанатов Apple купил себе iPhone 17 Pro Max на 256 Гб вместе с расширенной гарантией AppleCare+, включающей покрытие на случай кражи и утери. Пользователь рассказал, что потерял смартфон спустя время и обратился к Apple за возмещением. Каково было его удивление, когда компания прислала ему устройство на 2 ТБ — в 8 раз больше, чем он потерял. Разница в цене утерянной и полученной модели составляет порядка $800.Предположительно, у Apple не оказалось в наличии нужного цвета, которым пользовался герой истории, и она приняла решение отправить более дорогой смартфон. А может быть просто случилась ошибка на сортировке. В любом случае компания обеспечила себе и своей программе AppleCare+ хорошую бесплатную рекламу.