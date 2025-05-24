Apple привела 4 ярких причины, почему iPhone гораздо лучше любых других смартфонов. Согласны?

Олег

Apple


Компания Apple сняла и выпустила четыре коротких рекламных ролика для своего британского YouTube-канала. Каждый из них в течение 14 секунд демонстрирует выигрышные стороны любого современного iPhone: сеть «Локатора», App Store, стекло Ceramic Shield и «Безопасный режим».

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В первом видео Apple обращается к родителям, которые в любой момент могут проверить местонахождение своего чада с помощью сети «Локатора» на его iPhone:



Второе видео напоминает о существовании специального безопасного режима, в котором система становится более устойчивой к любым методам взлома, даже если айфон оказался в чужих руках:



Посыл третьего весьма прост — стекло в iPhone 16 тупо крепче чем у всех:



Реклама App Store подчеркивает то, что многие уже хорошо знают — модераторы тщательно проверяют все приложения, поэтому ими можно спокойно пользоваться. Apple, а как же легендарные калькуляторы с подписками по 100 баксов в неделю?



Вы согласны, что эти четыре фичи выгодно выделяют iPhone среди всех остальных смартфонов и брендов? 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+3
Вячеслав Быковский
Почините уже!!! Видео вылетает как только начинаешь смотреть.
40 минут назад
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