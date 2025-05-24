Apple привела 4 ярких причины, почему iPhone гораздо лучше любых других смартфонов. Согласны?



Компания Компания Apple сняла и выпустила четыре коротких рекламных ролика для своего британского YouTube-канала. Каждый из них в течение 14 секунд демонстрирует выигрышные стороны любого современного iPhone : сеть «Локатора», App Store , стекло Ceramic Shield и «Безопасный режим». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В первом видео Apple обращается к родителям, которые в любой момент могут проверить местонахождение своего чада с помощью сети «Локатора» на его iPhone:Второе видео напоминает о существовании специального безопасного режима, в котором система становится более устойчивой к любым методам взлома, даже если айфон оказался в чужих руках:Посыл третьего весьма прост — стекло в iPhone 16 тупо крепче чем у всех:Реклама App Store подчеркивает то, что многие уже хорошо знают — модераторы тщательно проверяют все приложения, поэтому ими можно спокойно пользоваться. Apple, а как же легендарные калькуляторы с подписками по 100 баксов в неделю?Вы согласны, что эти четыре фичи выгодно выделяют iPhone среди всех остальных смартфонов и брендов?