«Поддерживаемые государством субъекты, вроде NSO Group, тратят миллионы долларов на сложные технологии наблюдения, и при этом работают без должного уровня подотчетности — это необходимо прекратить. Устройства Apple являются наиболее безопасным потребительским оборудованием на рынке, но деятельность частных хакерских компаний настораживает и заставляет задуматься»