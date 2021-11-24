Apple подала в суд на компанию NSO Group, которая создала шпионское ПО под названием Pegasus. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ, в частности, The Verge.
Согласно источнику, Apple подала иск против NSO Group по одной простой причина — компания недовольна, что Pegasus используется для взлома «яблочных» устройств. Ранее в этом году мировые СМИ освещали множество случаев заражения «пегасом» iPhone зарубежных журналистов, политических активистов и самих политиков — предполагалось, что взлом осуществлялся для того, чтобы власти могли контролировать общественную активность этих людей.
По словам представителей Apple, этим судебным делом компания хочет добиться для NSO Group «постоянного запрета на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple». А Крейг Федериги добавил следующее:
«Поддерживаемые государством субъекты, вроде NSO Group, тратят миллионы долларов на сложные технологии наблюдения, и при этом работают без должного уровня подотчетности — это необходимо прекратить. Устройства Apple являются наиболее безопасным потребительским оборудованием на рынке, но деятельность частных хакерских компаний настораживает и заставляет задуматься»
Согласно данным, которые собрала и обнародовала Apple, шпионское ПО Pegasus создано для того, чтобы представлять властям разных стран удаленный доступ к микрофонам, камерам и другим модулям и данным любых смартфонов — как iPhone, так и под управлением Android. Кроме того, «пегас» умеет заражать устройства автоматически, без каких-либо действий со стороны их владельцев.
К слову, Apple официально заявляет, что с выпуском iOS 14.8 закрыла уязвимость iMessage, которую использовал Pegasus. Компания сообщает, что пока не обнаружила ни одного факта успешной атаки «пегаса» на устройства под управлением iOS 15 или новее. Однако тот факт, что Apple всё же решила публично судиться с NSO Group, говорит сам за себя. Кстати, она в этом не одинока — против создателей Pegasus ранее уже подали иски WhatsApp, Microsoft и Google.
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К слову, Apple официально заявляет, что с выпуском iOS 14.8 закрыла уязвимость iMessage, которую использовал Pegasus. Компания сообщает, что пока не обнаружила ни одного факта успешной атаки «пегаса» на устройства под управлением iOS 15 или новее. Однако тот факт, что Apple всё же решила публично судиться с NSO Group, говорит сам за себя. Кстати, она в этом не одинока — против создателей Pegasus ранее уже подали иски WhatsApp, Microsoft и Google.
Ранее мы рассказали, как Apple и сама хитрит, чтобы завысить свой рейтинг.
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