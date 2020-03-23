Во внутреннем документе, которые предназначен для авторизированных сервис-центров Apple на этой неделе признала, что некоторые пользователи iOS 13 или iPadOS 13 могут испытывать проблемы с режимом модема.
Компания сообщила партнерам, что в ближайшее время к ним могут обращаться клиенты с жалобами на работу функции. Производитель рекомендует отключать и включать режим раздачи интернета для устранения неполадок. Также некоторые пользователи могут испытывать трудности со скоростью передачи данных.
Apple отмечает, что проблема не является аппаратной, поэтому она, вероятно, будет устранена с ближайшим обновлением операционной системы. Первые сообщения о проблемах в работе функции появились в октябре 2019 года на официальном сайте поддержки.
Компания сообщила партнерам, что в ближайшее время к ним могут обращаться клиенты с жалобами на работу функции. Производитель рекомендует отключать и включать режим раздачи интернета для устранения неполадок. Также некоторые пользователи могут испытывать трудности со скоростью передачи данных.
Apple отмечает, что проблема не является аппаратной, поэтому она, вероятно, будет устранена с ближайшим обновлением операционной системы. Первые сообщения о проблемах в работе функции появились в октябре 2019 года на официальном сайте поддержки.
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