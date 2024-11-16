Apple признала проблему исчезновения заметок в iPhone. Вот как это исправить

Фархад



В начале ноября мы рассказывали о том, что некоторые пользователи iPhone внезапно потеряли все свои заметки после принятия обновлённых условий iCloud. Теперь Apple официально признала эту проблему и добавила гайд по её решению в виде документа поддержки.

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Как выяснилось, проблема затронула не только iPhone, но и iPad, а также Vision Pro. К счастью, вернуть все заметки можно повторной синхронизацией с iCloud. Вот как это можно сделать: 
  • Откройте приложение «Настройки»;
  • Нажмите на свое имя вверху (Apple ID) и перейдите в iCloud;
  • Выберите «Заметки» и включите тумблер «Синхронизация этого iPhone»;
  • Если он уже включён, выключите его и включите снова;
  • Зайдите в приложении «Заметки» и подождите несколько минут, пока ваши записи восстановятся из iCloud.


После выполнения этих шагов заметки должны появиться и снова начать синхронизироваться на всех устройствах в вашем аккаунт.

Исчезновение заметок — не единственная проблема. В новом документе поддержки Apple также заявила, что пользователи iPhone, iPad и Vision Pro, которые получают ошибку «Невозможно завершить действие» при попытке принять обновлённые условия iCloud, должны обновиться до последней версии iOS, iPadOS или visionOS.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+2
дедМитяй
А если пропавшие заметки хранились на устройстве и не синхронились с клаудом,что делать,а Вась?🤔
Вчера в 22:00
#
+83
sukasun дедМитяй
Статья перепечатка с макрумора, братан, ты спрашиваешь копипасту😁
Вчера в 22:20
#
tellurian
+2044
tellurian
В прошлый раз так и сделал. Всё появилось.
Сегодня в 09:36
#

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