Apple признала проблему исчезновения заметок в iPhone. Вот как это исправить







В начале ноября мы В начале ноября мы рассказывали о том, что некоторые пользователи iPhone внезапно потеряли все свои заметки после принятия обновлённых условий iCloud. Теперь Apple официально признала эту проблему и добавила гайд по её решению в виде документа поддержки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте приложение «Настройки»;

Нажмите на свое имя вверху (Apple ID) и перейдите в iCloud;

Выберите «Заметки» и включите тумблер «Синхронизация этого iPhone»;

Если он уже включён, выключите его и включите снова;

Зайдите в приложении «Заметки» и подождите несколько минут, пока ваши записи восстановятся из iCloud.

Как выяснилось, проблема затронула не только iPhone, но и iPad, а также Vision Pro. К счастью, вернуть все заметки можно повторной синхронизацией с iCloud. Вот как это можно сделать:После выполнения этих шагов заметки должны появиться и снова начать синхронизироваться на всех устройствах в вашем аккаунт.Исчезновение заметок — не единственная проблема. В новом документе поддержки Apple также заявила, что пользователи iPhone, iPad и Vision Pro, которые получают ошибку «Невозможно завершить действие» при попытке принять обновлённые условия iCloud, должны обновиться до последней версии iOS, iPadOS или visionOS.