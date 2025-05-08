Apple призналась, почему вы откажетесь от iPhone через несколько лет

Олег

iPhone


Один из руководителей Apple раскрыл точку зрения компании на будущее развитие в ходе судебного слушания в США. Оказывается, iPhone — главный продукт Apple — скоро будет не нужен.

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Согласно MacRumors, любопытные тезисы озвучил Эдди Кью, руководитель сервисного отдела Apple. Он давал показания по антимонопольному делу Google против Минюста США, и рассказал, почему в скором времени люди начнут отказываться от iPhone:

«Возможно, вам не понадобится ‌iPhone‌ через 10 лет, как бы безумно это ни звучало», — Эдди Кью. 

Представитель Apple считает, что спустя несколько лет концепция нынешнего смартфона уйдет в прошлое из-за развития нейросетей. Носимые устройства полностью преобразятся и заменят айфоны, пользователям они просто станут не нужны.

Проба пера носимых ИИ-помощников уже была. Humane AI Pin едва прожил год и полностью закрылся как проект без необходимого спроса, так как текущего развития нейросетей и инфраструктуры оказалось недостаточно, чтобы полноценно на него перейти. Rabbit R1 оказался почти бесполезным из-за проблем с производительностью — девайс слишком сильно удешевили. Похоже, Apple не считает такие устройства провальными априори, просто они вышли слишком рано и чересчур опередили свое время. 

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Источник:
MacRumors
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