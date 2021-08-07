Apple предоставила объяснения относительно работы нового механизма по поиску «запрещенных» фотографий на устройствах пользователей. Обновленная информация появилась в сети после многочисленных недовольств и возмущений со стороны владельцев iPhone — они вовсе не желают, чтобы в их медиатеке копался новый алгоритм и что-то там помечал.
Согласно словам Apple, никто не собирается шариться в хранилище iPhone или iPad и выискивать там детскую порнографию и прочие мерзости, чтобы пожаловаться на пользователя местным властям. Эта новая нейросеть, которая будет внедрена в iOS, будет, применяя криптографию, сравнивать пользовательские изображения с базой пропавших без вести и эксплуатируемых детей — эта база собрана и предоставлена международными организациями. То есть, по утверждению Apple, ИИ будет осуществлять в медиатеке «слепой поиск» (что бы это ни значило) фотоснимков, имеющих отношение к жестокому обращению с детьми.
Кроме того, компания уточнила территориальное применение этого сканирования. Отмечается, что механизм будет действовать только в США, только с выходом iOS 15, а также только у тех пользователей, кто включил «Медиатеку iCloud». К слову, в текущей iOS 15 beta 4 разработчики этой функции не нашли.
Отдельное внимание Apple обратила на тот факт, что данная система разрабатывалась не один год, и совершенно не предназначена для каких-либо политических игр или для контроля за гражданами со стороны государства.
Стоит отметить, что, пожалуй, такое объяснение нельзя назвать исчерпывающим. К Apple всё равно остается немало вопросов. Кроме того, некоторые тезисы не стыкуются с тем, что мы слышали ранее из официальных источников. Скорее всего, текущая информация была вынужденной мерой в связи с массовыми недовольствами, а в дальнейшем компания подготовится получше и даст нам исчерпывающее пояснение касательно новых фишек, которые всё еще напоминают слежку.
Ранее мы рассказали, что Facebook собирался анализировать чаты WhatsApp, чтобы вставлять в них релевантную рекламу. Однако позже глава мессенджера заявил обратное.
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Не удивительно :)