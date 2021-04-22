





Текущие iMac на процессорах Intel не радуют объемами ОЗУ: даже в старшей версии 27'' моноблока за 240 тысяч рублей вы найдете лишь 8 ГБ памяти — и это при том, что вместе с ней будет установлен 8-ядерный Core i7 и видеокарта с таким же объемом уже видеопамяти. Такое решение Apple в компьютере 2020 года кажется странным, и компенсируется оно лишь тем, что через конфигуратор компания предлагает увеличить объем ОЗУ уже до внушительных 128 ГБ.И, что печально, в новых 24'' iMac ситуация даже ухудшилась: по умолчанию во всех моделях, даже за 170 тысяч рублей, также установлено лишь 8 ГБ оперативной памяти. И в 2021 году такой объем ОЗУ выглядит просто несерьезно: этого хватит лишь на браузер с несколькими вкладками, пару мессенджеров и тот же Photoshop. К тому же нужно учитывать, что какую-то часть из этого объема заберет себе встроенный GPU. 8 ГБ памяти выглядят логичными разве что для MacBook Air, но точно не для iMac, который позиционируется в том числе как рабочий инструмент.Разумеется, после старта продаж через конфигуратор память можно будет увеличить, однако только до 16 ГБ. Опций с 32, 64 и 128 ГБ, доступные для iMac с процессорами Intel, в случае с моделью на M1 отсутствуют. Проблема в том, что эта SoC, как и большинство аналогичных решений на ARM, представляет собой «бутерброд», и память распаивается прямо над процессорным кристаллом. Вот и получается, что разместить можно только два чипа памяти, а их максимально доступный объем — 8 ГБ, что суммарно дает не более 16 ГБ.Разумеется, самостоятельно увеличить ОЗУ не получится никак, и если для ваших задач 16 ГБ памяти мало — лучше посмотреть в сторону iMac с процессорами Intel. Возможно, в будущем компания представит более продвинутые SoC Silicon с поддержкой 32 и более гигабайт памяти, но пока что нужно понимать, что моноблоки Apple с M1 не очень хорошо подходят для серьезной работы.