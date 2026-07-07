Apple прокачала адаптивный режим AirPods в iOS 27

В новой бета-версии iOS 27 появилась небольшая, но полезная функция для владельцев AirPods. Теперь изменить интенсивность адаптивного режима можно прямо на экране выбора режимов прослушивания, не переходя в отдельное меню с дополнительными настройками.Раньше для этого приходилось открывать настройки Bluetooth, выбирать подключенные AirPods и вручную регулировать ползунок «Адаптивный звук». Теперь достаточно открыть настройки наушников: рядом с этим пунктом появились специальные кнопки, позволяющие сделать режим менее или более интенсивным.При этом принцип работы не изменился. Пользователь по-прежнему может выбрать один из нескольких уровней, а не настраивать интенсивность произвольно. Адаптивный режим продолжает автоматически сочетать активное шумоподавление и режим прозрачности в зависимости от окружающей обстановки.Пока нововведение доступно только в iOS 27 beta 3. Как и в случае с другими тестовыми функциями, Apple может изменить её или вовсе отказаться до выхода финальной версии системы.