Apple прокачала дизайн своего сайта впервые за многие годы

Фархад

Apple

Компания Apple изменила дизайн своего сайта, облегчив пользователям поиск страниц отдельных продуктов и других полезных ссылок.

Изменения распространяются как на десктопную версию сайта, так и на мобильную. В России, увы, сайт Apple не обновлялся уже год и предлагает ту же навигацию, что была и 15 лет назад. Тем не менее всегда можно открыть американский сайт, чтобы получить нужную информацию о новинках и ознакомиться с сервисами компании.

Теперь на основной странице сайта появилась строка с выпадающим меню, которое отображает подкатегории при наведении указателя мыши на продукты. Кроме того, компания изменила категорию «Только в Apple» на «Развлечения» — все сервисы Apple расположены в ней.

На мобильных устройствах новое меню теперь расположено в правой части верхней строки меню. Нажатие на категорию открывает подменю со страницами отдельных продуктов. Раньше приходилось открывать лишние страницы, чтобы добраться до нужного девайса или сервиса.

Нововведения сделали навигацию по сайту Apple более удобной — так пользователям будет проще найти ресурсы, о которых они могли не знать.

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Источник:
9to5Mac
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