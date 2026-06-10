Apple прокачала HomePod в iOS 27. Старые колонки тоже не забыли

С выходом iOS 27 умные колонки Apple получат одну из самых интересных музыкальных функций последних лет. Причем обновление достанется даже самому первому HomePod.Вместе с релизом iOS 27 и HomePod Software 27 компания добавит поддержку функции AutoMix в Apple Music для смарт-колонок. Эта технология использует ИИ для создания плавных переходов между композициями, анализируя темп, ритм и тональность треков. По сути, воспроизведение станет больше похоже на профессиональный DJ-сет, чем на обычное переключение песен.Кроме того, Apple улучшила алгоритмы AutoMix. Компания заявляет, что новая версия способна создавать более сложные и естественные переходы между композициями. Сейчас владельцам HomePod доступен только классический кроссфейд, который просто накладывает конец одной песни на начало другой. Новый режим должен сделать прослушивание плейлистов заметно комфортнее.Интересно, что поддержку обновления получит даже оригинальный HomePod, представленный еще в 2018 году. Ранее в сети появлялись слухи о прекращении поддержки первой колонки Apple, однако они не подтвердились. Владельцы устройства смогут установить HomePod Software 27 наравне с пользователями более новых моделей.Финальная версия HomePod Software 27 выйдет осенью одновременно с релизом iOS 27. Вместе с обновленным AutoMix пользователи также получат все улучшения Apple Music, включая более плавное воспроизведение и обновленные алгоритмы работы музыкального сервиса.