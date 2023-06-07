Apple прокачала режим караоке в tvOS 17

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Функция караоке на приставках Apple TV скоро станет более интересной. С релизом tvOS 17 этой осенью режим караоке получит поддержку Continuity Camera. Это позволит любителям петь видеть себя на экране телевизора через призму камеры iPhone.Apple заявила, что пользователи также смогут применять совершенно новые фильтры камеры в режиме караоке, чтобы добавить больше впечатлений от процесса. Увы, в первой бета-версии tvOS 17 эта опция пока недоступна.Напомним, одним из ключевых нововведений в tvOS 17, помимо обновлённого интерфейса, стала поддержка беспроводной камеры iPhone для звонков по FaceTime. Для работы всех этих функций потребуется приставка Apple TV 4K 2-го или 3-го поколения.