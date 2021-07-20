Apple официально прокомментировала обвинения, касающиеся недостаточной защищенности фирменного мессенджера iMessage. Об этом рассказало издание iMore.
Речь идет об уязвимости iMessage, которую использовала секретное шпионское ПО Pegasus. Это программное обеспечение применялось для прослушки общественных деятелей, правозащитников и журналистов, а также слежки за ними. Pegasus задействовали на iPhone, просто прислав специальное сообщение прямо в iMessage — после этого ПО могло перехватывать практически любые данные.
По заявлению Apple, которое она сделала для Washington Post, эта уязвимость не представляет угрозы для большинства пользователей её продуктов. Причина проста: разработка Pegasus и его применение — очень дорогостоящее и непростое занятие, поэтому атаки направляются точечно, сугубо на отдельных людей. Большинству же пользователей бояться нечего. Проще говоря, Apple утверждает, что у клиентов Pegasus просто не хватит денег на всех владельцев iPhone, а их данные этим людям ни к чему.
Это утверждение можно истолковать и с другой стороны: те люди, в ком заинтересованы анонимные личности, не получат защиты от Apple, даже если будут пользоваться её устройствами. Достоверно известно, что эксплойт использовался даже на iOS 14.6, которая была самой новой релизной версией iOS до вчерашнего вечера. Журналисты считают, что текущие бета-версии iOS 15 также беззащитны перед Pegasus. Пока неизвестно, сможет ли Apple устранить уязвимость, и захочет ли она это делать — ведь по какой-то причине «дыра» существует и успешно эксплуатируется столько лет.
Кстати, вот здесь мы подробнее рассказали о Pegasus и о том, почему он опасен, а его способы его использования могут насторожить.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: