Apple прощается с тремя культовыми устройствами. Без них сложно представить себе современный мир

Олег

Фото: Unsplash

Компания Apple присвоила статус винтажных трем своим устройствам, каждое из которых стало первым в своей линейке. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, теперь винтажными девайсами считаются:

  • iPhone X
  • AirPods 1-го поколения
  • HomePod 1-го поколения.
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Каждое из этих устройств совершило революцию в своей области. Первая модель AirPods показала всему миру, какими могут и должны быть настоящие беспроводные наушники. Легендарный iPhone X задал тот самый узнаваемый дизайн с «чёлкой», который вызвал так много споров между пользователями и, возможно, получит вторую жизнь с выходом iPhone SE-4 в корпусе iPhone 14. А самый первый HomePod стал эталоном дизайна и звучания, который показал вендорам, «как нужно делать» домашнюю умную акустику.

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Статус винтажного устройства никак не повлияет на работоспособность устройства и всего лишь означает, что официальный сервисный центр Apple может не принять его в ремонт. Модели легендарные и знаковые, но пора потихоньку подыскивать им замену, пока они еще хоть что-то стОят на вторичке.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+25
tree
О нет, как же жить дальше без этого барахла :(
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