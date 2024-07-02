Apple прощается с тремя культовыми устройствами. Без них сложно представить себе современный мир

iPhone X

AirPods 1-го поколения

HomePod 1-го поколения.

Компания Apple присвоила статус винтажных трем своим устройствам, каждое из которых стало первым в своей линейке. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, теперь винтажными девайсами считаются: