Apple прощается с тремя культовыми устройствами. Без них сложно представить себе современный мир

Компания Apple присвоила статус винтажных трем своим устройствам, каждое из которых стало первым в своей линейке. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, теперь винтажными девайсами считаются:
- iPhone X
- AirPods 1-го поколения
- HomePod 1-го поколения.
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Каждое из этих устройств совершило революцию в своей области. Первая модель AirPods показала всему миру, какими могут и должны быть настоящие беспроводные наушники. Легендарный iPhone X задал тот самый узнаваемый дизайн с «чёлкой», который вызвал так много споров между пользователями и, возможно, получит вторую жизнь с выходом iPhone SE-4 в корпусе iPhone 14. А самый первый HomePod стал эталоном дизайна и звучания, который показал вендорам, «как нужно делать» домашнюю умную акустику.
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Статус винтажного устройства никак не повлияет на работоспособность устройства и всего лишь означает, что официальный сервисный центр Apple может не принять его в ремонт. Модели легендарные и знаковые, но пора потихоньку подыскивать им замену, пока они еще хоть что-то стОят на вторичке.