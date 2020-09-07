Apple

Компания Apple периодически демонстрирует возможности камеры iPhone на примерах снимков пользователей, размещая их на огромных билбордах в мировых столицах. Любой снимок из сети, снятый на iPhone, может привлечь внимание художественной ценностью и в последствии появиться в рекламе Apple по всему миру с целью вдохновить других фотографов. 

В сентябре этого года два снимка российского фотографа Никиты Мамонова появились в 12 крупных городах Канады, России, США, Таиланда и Японии. Подробнее о своём творческом пути рассказал сам Никита.
О себе

Я давно занимаюсь фотографией на iPhone, по профессии режиссер кино и телевидения. Начинал когда-то снимать на зеркальные фотоаппараты, пока не появился мой первый iPhone 3GS. Снимал редкие моменты и ловил необычные ракурсы, вкладывая идею. Менял устройства в среднем через поколение, а когда перешел на iPhone 6 Plus с большим экраном, то это стало катализатором для развития фотографического и кино-творчества. На iPhone 6s Plus я даже снял целую межпрограммную передачу для ТВ — делали контент про строительные инструменты на белой циклораме. Тогда уже iPhone предлагал slow-mo, 4K, и на выходе получался действительно серьезный продукт, а еще это была огромная экономия времени и сил, потому что итоговое видео отлично мэтчится в монтаже с Final Cut Pro X. iPhone — это определенная пластика в подходе и творчестве. Следующим этапом стало создание коллажей, и тут iPhone X стал своего рода катализатором. Мне нравилось создавать подобный арт — я верил, что рано или поздно на Apple может обратить внимание на мои работы, поэтому ставил хэштег #shotoniphone. Я всегда рассуждал, что только Apple способна создавать устройства на таком уровне, которые позволяют решать по-настоящему серьезные задачи, и доказательство тому –– такое же высокое творчество среди её аудитории, нежели просто обработка снимка фильтрами. 

О приложениях

Начинал я с простых приложений, а потом когда появился iPhone XS Max — он до сих пор он у меня — я буквально раскрылся с массой подобных работ. Свои работы я делал исходя из перспектив, комбинируя самые разные приложения: Photoshop Mix, Photoshop Fix, Darkroom, Neoncam и др. Причем проекты создавал сразу в высоком разрешении, чтобы потенциально их можно было распечатать для больших форматов.
Спустя много лет экспериментов вышла Prisma — просто гениальный эпп, взорвавший рынок, но несправедливо забытый. И я недавно его воскресил в своём творечстве, что стало мега-оправданным выбором. С его помощью обрабатываю свой арт под некую картину, и люди воспринимают его как полотно живописи. 

Про творчество и арт, вошедший в кампанию Apple

Когда из Apple мне написали по поводу моих работ, я воспринял это как определенный чекпоинт в своей жизни. В этот момент я понял, что вышел на тот уровень, где люди делают что-то особенное. В моих работах превалирует сюрреализм, и со своим творчеством я попал сразу в несколько категорий художественных образов. Есть работы, сделанные с отражением, есть пейзажи цветными масками и ещё масса визуальных техник. Как у Энди Уорхола — работы разные, но все понимают, что это он. У меня очень похожее направление мысли.

Я не ухожу в лютый фотошопный стиль, наоборот, стараюсь передать то как выглядит город через призму восприятия — ты достал iPhone и снял увиденное. Однажды мне приснился сон, когда я оказался в невероятном мире. Прямо во сне я достал iPhone и стал всё снимать — потом проснулся в реальности и расстроился буквально на 5 секунд, потому что схватил телефон, а в нём этих снимков не оказалось. Возможно, это стало тумблером, который побудил меня создавать такие образы, как я видел во сне. 

Попав в кампанию Apple, я не выиграл в конкурсе, потому что выполнял негласный заказ. Сначала мне казалось, что мне выпал лотерейный билет, но нет — я его заработал. Из моих работ Apple выбрала для наружной рекламы два арта: «Самолеты» и «Дом-тетрис». Взяв на себя ответственность, я сделал интересный арт, в качестве которого я абсолютно уверен. Мои работы взяли без изменений, это просто бомба. 

Что дальше?

Для меня лично следующий творческий этап — это свехширокоугольный объектив в новых iPhone, который даёт необычную картинку. Новая плоскость, которую я хотел бы научиться использовать. А еще я бы очень хотел проводить мастер-классы. Давать людям то, чего им не хватает — вдохновение.
Города, где можно увидеть билборды с фотографиями Никиты Мамонова:

  • Канада: Монреаль, Торонто, Ванкувер
  • США: Бостон, Лос-Анжелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон
  • Таиланд: Бангкок
  • Япония: Нагоя
  • Россия: Москва (у станции метро Войковская)

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Я люблю цвет. Во всех его проявлениях, без исключений. Часто задавал себе вопрос: почему многие считают «ЧБ» более «стильным» или «лучше передающий мысль». Считаю это заблуждением. Цвет - это язык той реальности, через которую ты передаёшь мысль в своём творчестве. Этим языком можно передать любые эмоции и образы. Так что же такое «чб»? Чёрно-белый, это тоже цвет, тоже язык, такой же как и красно-синий или жёлто-зелёный. Так что, на каком языке вы понимаете лучше: 1 или 2? ••• I love color. In all its manifestations, without exception. I often asked myself why many people think that "BS" is more "stylish" or "better at conveying ideas". I think this is a mistake. Color is the language of the reality through which you convey the idea in your work. This language can convey any emotions and images. So what's "b"? Black-and-white, this, too, color,, too, language, such same as and red-blue or yellow-green. So which language do you understand better: 1 or 2? #shotoniphone#urban#darkroom#Москва#красиво#момент#Moscow#collagen#cityview#Россия#style#perspective#collage#mood#spring#moscowcity#best#sunset#moscowcity#art#surrealism#UniverseN6618

Публикация от Nikita Mamonov (@nikitamamonov)



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