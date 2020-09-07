Компания Apple периодически демонстрирует возможности камеры iPhone на примерах снимков пользователей, размещая их на огромных билбордах в мировых столицах. Любой снимок из сети, снятый на iPhone, может привлечь внимание художественной ценностью и в последствии появиться в рекламе Apple по всему миру с целью вдохновить других фотографов.
В сентябре этого года два снимка российского фотографа Никиты Мамонова появились в 12 крупных городах Канады, России, США, Таиланда и Японии. Подробнее о своём творческом пути рассказал сам Никита.
Я давно занимаюсь фотографией на iPhone, по профессии режиссер кино и телевидения. Начинал когда-то снимать на зеркальные фотоаппараты, пока не появился мой первый iPhone 3GS. Снимал редкие моменты и ловил необычные ракурсы, вкладывая идею. Менял устройства в среднем через поколение, а когда перешел на iPhone 6 Plus с большим экраном, то это стало катализатором для развития фотографического и кино-творчества. На iPhone 6s Plus я даже снял целую межпрограммную передачу для ТВ — делали контент про строительные инструменты на белой циклораме. Тогда уже iPhone предлагал slow-mo, 4K, и на выходе получался действительно серьезный продукт, а еще это была огромная экономия времени и сил, потому что итоговое видео отлично мэтчится в монтаже с Final Cut Pro X. iPhone — это определенная пластика в подходе и творчестве. Следующим этапом стало создание коллажей, и тут iPhone X стал своего рода катализатором. Мне нравилось создавать подобный арт — я верил, что рано или поздно на Apple может обратить внимание на мои работы, поэтому ставил хэштег #shotoniphone. Я всегда рассуждал, что только Apple способна создавать устройства на таком уровне, которые позволяют решать по-настоящему серьезные задачи, и доказательство тому –– такое же высокое творчество среди её аудитории, нежели просто обработка снимка фильтрами.
О приложениях
Начинал я с простых приложений, а потом когда появился iPhone XS Max — он до сих пор он у меня — я буквально раскрылся с массой подобных работ. Свои работы я делал исходя из перспектив, комбинируя самые разные приложения: Photoshop Mix, Photoshop Fix, Darkroom, Neoncam и др. Причем проекты создавал сразу в высоком разрешении, чтобы потенциально их можно было распечатать для больших форматов.
Спустя много лет экспериментов вышла Prisma — просто гениальный эпп, взорвавший рынок, но несправедливо забытый. И я недавно его воскресил в своём творечстве, что стало мега-оправданным выбором. С его помощью обрабатываю свой арт под некую картину, и люди воспринимают его как полотно живописи.
Про творчество и арт, вошедший в кампанию Apple
Когда из Apple мне написали по поводу моих работ, я воспринял это как определенный чекпоинт в своей жизни. В этот момент я понял, что вышел на тот уровень, где люди делают что-то особенное. В моих работах превалирует сюрреализм, и со своим творчеством я попал сразу в несколько категорий художественных образов. Есть работы, сделанные с отражением, есть пейзажи цветными масками и ещё масса визуальных техник. Как у Энди Уорхола — работы разные, но все понимают, что это он. У меня очень похожее направление мысли.
Я не ухожу в лютый фотошопный стиль, наоборот, стараюсь передать то как выглядит город через призму восприятия — ты достал iPhone и снял увиденное. Однажды мне приснился сон, когда я оказался в невероятном мире. Прямо во сне я достал iPhone и стал всё снимать — потом проснулся в реальности и расстроился буквально на 5 секунд, потому что схватил телефон, а в нём этих снимков не оказалось. Возможно, это стало тумблером, который побудил меня создавать такие образы, как я видел во сне.
Попав в кампанию Apple, я не выиграл в конкурсе, потому что выполнял негласный заказ. Сначала мне казалось, что мне выпал лотерейный билет, но нет — я его заработал. Из моих работ Apple выбрала для наружной рекламы два арта: «Самолеты» и «Дом-тетрис». Взяв на себя ответственность, я сделал интересный арт, в качестве которого я абсолютно уверен. Мои работы взяли без изменений, это просто бомба.
Что дальше?
Для меня лично следующий творческий этап — это свехширокоугольный объектив в новых iPhone, который даёт необычную картинку. Новая плоскость, которую я хотел бы научиться использовать. А еще я бы очень хотел проводить мастер-классы. Давать людям то, чего им не хватает — вдохновение.
- Канада: Монреаль, Торонто, Ванкувер
- США: Бостон, Лос-Анжелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон
- Таиланд: Бангкок
- Япония: Нагоя
- Россия: Москва (у станции метро Войковская)
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Декорации рухнули, занавес тоже. ••• The scenery has collapsed, the curtain too. #shotoniphone#urban#darkroom#Москва#красиво#момент#Moscow#collagen#cityview#Россия#style#perspective#collage#mood#winter#moscowcity#best#sunset#moscowcity#art#surrealism#жулебино #UniverseN6618
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Я люблю цвет. Во всех его проявлениях, без исключений. Часто задавал себе вопрос: почему многие считают «ЧБ» более «стильным» или «лучше передающий мысль». Считаю это заблуждением. Цвет - это язык той реальности, через которую ты передаёшь мысль в своём творчестве. Этим языком можно передать любые эмоции и образы. Так что же такое «чб»? Чёрно-белый, это тоже цвет, тоже язык, такой же как и красно-синий или жёлто-зелёный. Так что, на каком языке вы понимаете лучше: 1 или 2? ••• I love color. In all its manifestations, without exception. I often asked myself why many people think that "BS" is more "stylish" or "better at conveying ideas". I think this is a mistake. Color is the language of the reality through which you convey the idea in your work. This language can convey any emotions and images. So what's "b"? Black-and-white, this, too, color,, too, language, such same as and red-blue or yellow-green. So which language do you understand better: 1 or 2? #shotoniphone#urban#darkroom#Москва#красиво#момент#Moscow#collagen#cityview#Россия#style#perspective#collage#mood#spring#moscowcity#best#sunset#moscowcity#art#surrealism#UniverseN6618
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обработка фото- это всего лишь инструмент в руках художника, нет ничего зазорного в его использовании... Навыков, знаний и вкуса нужно не меньше чем в фотографировании и видеосъемке. В конце концов он не загнал фото в приложение под названием "СДЕЛАЮ ТЕБЕ КРАСИВО, БРАТАН" поэтому не понимаю ваш скептицизм....
В данной конкретно серии показано, что для реализации идей нет помех... парень красиво реализовал свою мысль...это круто, некоторых это мотивирует , а для других это способ быть увиденными...
да и какая разница каким приложением? Посыл то в том, что вы можете делать тоже самое, что и на ПК или средненьких зеркалках. Ну типа вы же не побежите ругать производителей ноутбуков если они буду программы от adoba вставлять на экран, ну типа не они ведь их создали... но если это взаимная реклама, тут нет ничего зазорного ведь так?
В презентациях эпл тоже часто пиарит функции сторонних программ. В этом нет ничего плохого...