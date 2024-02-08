Apple, проснись! В App Store пробралось приложение для кражи паролей

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Разработчики популярного приложения для управления паролями LastPass начали предупреждать клиентов о фейковой версии менеджера с аналогичным названием и иконкой, которой сумело пробраться в App Store. Видимо, команда безопасности Apple окончательно расслабилась.Приложение «LassPass Password Manager» каким-то образом было одобрено командой проверки App Store, хотя оно явно копирует популярный менеджер паролей LastPass. Самое смешное, что даже ошибка в названии не смутила специалистов Apple.Судя по всему, злоумышленники получали данные об аккаунтах, банковских счетах и прочую информацию, которую пользователи вводили в фейковое приложение LastPass.Эта халатность может сыграть с Apple в злую шутку, поскольку сейчас компания изо всех сил пытается доказать различным регуляторам высокую степень безопасности в App Store. Компания позиционирует её как основной аргумент против предоставления возможности установки приложений из сторонних источников.