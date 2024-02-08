Apple, проснись! В App Store пробралось приложение для кражи паролей

Фархад
LASSPASS

Разработчики популярного приложения для управления паролями LastPass начали предупреждать клиентов о фейковой версии менеджера с аналогичным названием и иконкой, которой сумело пробраться в App Store. Видимо, команда безопасности Apple окончательно расслабилась.

Приложение «LassPass Password Manager» каким-то образом было одобрено командой проверки App Store, хотя оно явно копирует популярный менеджер паролей LastPass. Самое смешное, что даже ошибка в названии не смутила специалистов Apple.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Судя по всему, злоумышленники получали данные об аккаунтах, банковских счетах и прочую информацию, которую пользователи вводили в фейковое приложение LastPass.

Эта халатность может сыграть с Apple в злую шутку, поскольку сейчас компания изо всех сил пытается доказать различным регуляторам высокую степень безопасности в App Store. Компания позиционирует её как основной аргумент против предоставления возможности установки приложений из сторонних источников.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
«Это бесполезный кусок хлама»: топовый стример жестко прошелся по iPhone 15 Pro
Плата за альтернативные App Store: Apple урезала функциональность веб-приложений для жителей Европы
Самый странный запуск Apple за последние несколько лет. Что не так с выходом Vision Pro

Рекомендации

Рекомендации

«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS
В «Google Фото» появилась опция, которая быстро наведет порядок в вашей медиатеке
Водители «Яндекс Такси» теряют треть заработка из-за нововведения в тарифах
Подростки плюются от Android и массово переходят на iPhone. Что им не так?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+623
jkttim
Провокаторы не дремлют!
час назад в 22:50
#