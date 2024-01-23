Apple просто обязана внедрить эту возможность в iOS 17.4. Иначе ей не поздоровится

У Apple осталось чуть более двух месяцев на исполнение закона Евросоюза «О цифровых рынках». Об этом пишет MacRumors.
Более подробно закон «О цифровых рынках» мы обсуждали вот здесь и вот тут. Одним из его требований является возможность установки iOS-приложений на iPhone в обход App Store, а также допуск в iOS сторонних магазинов приложений. Норматив уже принят и вступает в силу 6 марта 2024 года — то есть, осталось чуть больше двух месяцев.
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Поскольку обычно тестирование очередного минорного апдейта iOS занимает около двух месяцев (5-7 бета-версий, по одной в неделю), то простой расчет показывает — Apple придется выполнить требование Еврокомиссии в iOS 17.4.
Релиз iOS 17.3 состоялся 22 января, а первую бета-сборку следующего апдейта Apple обычно выпускает в течение пары суток. Если тестирование iOS 17.4 начнется на этой неделе, то к 6 марта компания как раз успеет выпустить её в релиз, и пользователи впервые в истории получат возможность устанавливать iOS-приложения без App Store. В противном случае компанию ждет штраф и запрет на продажу айфонов в странах ЕС.
Правда, даже в таком случае радоваться рано. В сети уже появлялись слухи, что Apple собирается регионально огородить эту возможность, предоставив её только жителям Евросоюза.