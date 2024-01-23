Apple просто обязана внедрить эту возможность в iOS 17.4. Иначе ей не поздоровится

Олег

iOS


У Apple осталось чуть более двух месяцев на исполнение закона Евросоюза «О цифровых рынках». Об этом пишет MacRumors.

Более подробно закон «О цифровых рынках» мы обсуждали вот здесь и вот тут. Одним из его требований является возможность установки iOS-приложений на iPhone в обход App Store, а также допуск в iOS сторонних магазинов приложений. Норматив уже принят и вступает в силу 6 марта 2024 года — то есть, осталось чуть больше двух месяцев.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Поскольку обычно тестирование очередного минорного апдейта iOS занимает около двух месяцев (5-7 бета-версий, по одной в неделю), то простой расчет показывает — Apple придется выполнить требование Еврокомиссии в iOS 17.4.

Релиз iOS 17.3 состоялся 22 января, а первую бета-сборку следующего апдейта Apple обычно выпускает в течение пары суток. Если тестирование iOS 17.4 начнется на этой неделе, то к 6 марта компания как раз успеет выпустить её в релиз, и пользователи впервые в истории получат возможность устанавливать iOS-приложения без App Store. В противном случае компанию ждет штраф и запрет на продажу айфонов в странах ЕС.

Правда, даже в таком случае радоваться рано. В сети уже появлялись слухи, что Apple собирается регионально огородить эту возможность, предоставив её только жителям Евросоюза. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Стоит ли покупать iPhone в России в 2024 году? Как дела с App Store, можно ли платить айфоном в магазинах, что с гарантией и ценами
Apple распилит свою золотую жилу на две части
На iPhone появятся приложения для NFC-оплаты в магазинах без Apple Pay

Рекомендации

Рекомендации

Новая опция «Google Фото» позволит вам забыть о бардаке в фотографиях
Пять причин дождаться iPhone 16 Pro и даже не смотреть на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro
Установите iOS 17.1 и iOS 16.7.2 как можно скорее, и вот почему
Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2806
tellurian
Будет занимательно узнать, как решит вопрос.
Сегодня в 20:11
#
+32
Anatoly076
Интересная история получается 🤔! Аппле всю жизнь заявляла что они занимаются НЕ железом, а уникальной iOS. И что пользователи платят по сути «минималку» за железо, а остальное за бессрочное право пользование ПО. А давайте по аналогии предъявим претензии корпорации «Мерседес», чтобы они официально рассекретили тех процесс создания НЕ гниющих алюминиевых кузовов?! 🤔 Ну просто потому что нам не нравится что жигули гниют. Ну или пусть Мерседес сделает так в своих кузовах, чтобы туда можно было устанавливать любой движок! Что за безобразие — монополисты! Свои движки в свои кузова ставят!!! 🤯 пол года или ездите сами в Германии! 🤣🤣🤣
Сегодня в 20:43
#
st00p1dm0nkey
+4252
st00p1dm0nkey Anatoly076
Тогда наверное стоит удалить из ios музыкальные приложения (есть Apple Music), карты, браузеры, почтовые клиенты и прочий софт дублирующий их приложения…или это другое?
2 часа назад в 21:52
#
st00p1dm0nkey
+4252
st00p1dm0nkey st00p1dm0nkey
Забыл про bluetooth наушники и часы с браслетами спортивными…AirPods и Apple Watch же есть
2 часа назад в 21:55
#
Mers
+4807
Mers
Интересно, если учитывать то, что компания платит штрафы, то возможно получится её прогнуть не только для Евросоюза, но и для России?🤔
2 часа назад в 21:03
#