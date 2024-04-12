Apple публично обругали за главное достоинство iOS и iPhone



Разработчики сторонних браузеров для iOS выразили публичное недовольство политикой Apple по части распространения обновлений. Они считают, что компания мешает им быстро набрать аудиторию.



Согласно MacRumors, проблема возникла после выхода iOS 17.4 с функцией выбора браузера по умолчанию для пользователей стран ЕС. Как только прошивка стала доступна, европейская аудитория некоторых сторонних браузеров — Aloha, Vivaldi и другие — резко возросла. Однако другие компании оказались недовольны, несмотря на то, что Apple впервые в истории дала им больше свободы.







Фото: MacRumors



Разработчики некоторых сторонних браузеров обвинили Apple в чересчур медленном распространении iOS 17.4. Например, Mozilla (создатель Firefox) подсчитала, что на текущий момент апдейт установили только 25% пользователей iPhone в ЕС. Из-за того, что обновление якобы распространяется медленно, браузеры никак не могут набрать свою аудиторию и подняться над остальными.



Apple всегда была рекордсменом по скорости и долгосрочности обновления iPhone и других своих девайсов, однако теперь она, по мнению разработчиков, недостаточно расторопна. Mozilla даже высказала подозрение, что Apple нарочно «придерживает» апдейт, чтобы люди установили его как можно позже. Другие же девелоперы придрались к интерфейсу выбора браузера по умолчанию: по их мнению, он настолько сложен, что пользователю проще оставаться на Safari. Разработчики некоторых сторонних браузеров обвинили Apple в чересчур медленном распространении iOS 17.4. Например, Mozilla (создатель Firefox) подсчитала, что на текущий момент апдейт установили только 25% пользователей iPhone в ЕС. Из-за того, что обновление якобы распространяется медленно, браузеры никак не могут набрать свою аудиторию и подняться над остальными.Apple всегда была рекордсменом по скорости и долгосрочности обновления iPhone и других своих девайсов, однако теперь она, по мнению разработчиков, недостаточно расторопна. Mozilla даже высказала подозрение, что Apple нарочно «придерживает» апдейт, чтобы люди установили его как можно позже. Другие же девелоперы придрались к интерфейсу выбора браузера по умолчанию: по их мнению, он настолько сложен, что пользователю проще оставаться на Safari.