Apple пустят под суд за прослушку пользователей через iPhone и не только







Компания Компания Apple снова оказалась в центре скандала с конфиденциальностью: в этот раз парижская прокуратура начала новое расследование по факту сбора и обработки голосовых данных Siri.

Поводом стала жалоба правозащитной организации Ligue des droits de l'Homme, поданная в феврале 2025 года. Основанием стали показания Тома Ле Бонье, бывшего подрядчика Apple. Именно он ещё в 2019 году раскрыл, что записи Siri передавались подрядчикам для анализа, включая конфиденциальные разговоры, попавшие в выборку из-за случайных срабатываний ассистента.Расследование ведёт агентство по борьбе с киберпреступностью OFAC. Оно проверяет масштабы сбора данных, их анонимизацию, количество затронутых пользователей и место хранения голосовых записей. По словам Ле Бонье, Apple недостаточно прозрачно информировала клиентов о том, что их запросы могут прослушиваться сторонними подрядчиками, что вызвало критику в отношении нарушения права на приватность. Саму программу компания закрыла после скандала 2019 года, однако спор о её последствиях продолжается до сих пор.Юристы Apple заявляют, что компания никогда не использовала данные Siri для рекламы или продаж и всегда придерживалась принципов конфиденциальности. Тем не менее, в дополнение к расследованию во Франции, компания сталкивается и с коллективным иском.Ситуация частично напоминает судебное разбирательство в США, в рамках которого Apple согласилась выплатить $95 млн пострадавшим пользователям Siri. Новый процесс во Франции вряд ли нанесёт финансовый ущерб одной из самых богатых корпораций в мире. Однако имидж Apple в сфере конфиденциальности в очередной раз попал под удар.