Apple пытается прорекламировать самую недопонятую фичу iPhone 16 Pro с гимном бразильского карнавала







Компания Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым роликом, который должен прорекламировать iPhone 16 Pro . Точнее функцию Audio Mix, о которой многие попросту забыли сразу же после презентации. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Apple записала музыкальное видео, в котором песню «Brasil em Cena» Жаиры Оливейру исполняет бразильская певица Нилзе Карвалью. Согласно описанию, ролик «прославляет бразильское кино под звуки одного из самых ярких музыкальных жанров на планете» и является «данью уважения культуре и величию Бразилии, где карнавал и кино встречаются, чтобы рассказать незабываемую историю».С помощью Audio Mix пользователи iPhone 16 и 16 Pro могут выбрать одну из трёх опций, чтобы уменьшить фоновый шум и реверберацию в отснятых видео. К слову, в Бразилии эту рекламу показывали по ТВ во время трансляции «Оскара» 2025 года. Страна получила свой первый «Оскар» с «I’m Still Here» в категории «Лучший международный художественный фильм».