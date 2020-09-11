Компания Apple внесла изменения в правила App Store для разработчиков. Благодаря этим изменениям на iOS и iPadOS могут появиться игровые сервисы, вроде Google Stadia, Microsoft’s xCloud, NVIDIA GeForce Now и Facebook Gaming. Послабления приняты с большими оговорками.
Каждая игра, доступна в игровом сервисе, будет проходить модерацию Apple и должна быть выложена в App Store отдельно. Это необходимо для того, чтобы пользователи могли оставлять оценки, отзывы о ней или жалобы на некачественный или неуместный контент.
Игровой сервис может опубликовать приложение с каталогом игр, в котором пользователи могут оформить подписку. Этот каталог может содержать ссылки на страницы отдельных игр в App Store от различных издателей. Если пользователь оформил подписку на сторонней платформе, Apple допустит его в сервис без повторной оплаты. Apple также требует, чтобы игры из каталога сервиса можно было устанавливать из App Store без подписки. Но в этом случае пользователю может быть предложена ограниченная версия игры — например, всего с несколькими уровнями.
Apple уточнила требования к мини-приложениям — App Clips. Мини-приложение должно содержать только те возможности, которые есть в основной версии приложения, добавлять в них какие-либо дополнительные функции запрещено.
Другие изменения затрагивают такие сервисы, как Kindle и Netflix — которые входят в категорию «читалок» и предусматривают оформление подписки на стороннем ресурсе, а получение контента через приложение, опубликованное в App Store. Apple требует, чтобы пользователь мог создать бесплатный аккаунт в таком сервисе на iOS или iPadOS, а в приложении должна быть функциональность для управления учётной записью.
Изменения в правилах App Store также касаются сервисов вроде Basecamp и Hey, с которыми у App был конфликт из-за комиссионных отчислений. Теперь Apple позволяет публиковать бесплатные приложения, предоставляющие услуги электронной почты, облачного хранения данных и VOIP-телефонии. В этих приложениях могут быть дополнительные возможности, предоставляемые за оплату, полученную на стороннем ресурсе, однако они не должны содержать призыв к действию — просьбу перейти на какой-либо сайт для проведения транзакции.
Приложения, через которые одно лицо предоставляет уcлуги другому человеку (например, обучение или телемедицина), могут предлагать альтернативные способы оплаты в обход App Store. Если лицо оказывает услуги нескольким людям, должен применяться биллинг Apple.
Приложения, через которые выдаются ссуды и кредиты, должны содержать полные условия предоставления денежных средств, в то числе информацию о процентных ставках, переплате, сроках выплаты и штрафах.
Что касается приложений с видео и музыкальным контентом, то с одобрения Apple эти сервисы могут быть включены в тарифные планы операторов и предложены в операторских приложениях.
В ближайшее время разработчики получат подробные разъяснения о том, как будут применяться новые правила App Store, и что допустимо в магазине, а что нет. Ранее компания Apple позволила разработчикам оспаривать блокировку приложений в App Store и вносить предложения по изменению правил.
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