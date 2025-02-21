Apple раскрыла, для кого на самом деле вышел iPhone 16e. Проверьте, подходит ли вам

Олег

iPhone 16e


После выхода iPhone 16e многие пытались понять, для кого же этот странный смартфон с таким количеством минусов и завышенной ценой. Оказалось, что Apple уже подготовила ответ, но скрыла его на своем официальном сайте.

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Если зайти на apple.com и нажать на страничку, посвященную iPhone 16e, то в нескольких местах обзора можно найти блоки с выпадающими меню — там потенциального покупателя побуждают сравнить новинку с другими смартфонами Apple. Правда, есть одно «но»: в списке для сравнения доступны всего 5 моделей iPhone прошлых лет, а остальные игнорируются.

Apple

Как видно, Apple четко дает понять: она выпустила iPhone 16e не для всех и каждого, а лишь для владельцев iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2020) и iPhone SE (2022). Если вы пользуетесь одним из этих устройств, то (по логике Apple) новенький iPhone 16e — для вас. Новинка порадует обновленным дизайном, увеличившейся автономностью и производительностью и 5-6 годами обновлений iOS.

Пользователи других, более свежих или дорогих моделей iPhone не являются целевой аудиторией iPhone 16e. Любопытно, что из этого списка исключены даже владельцы iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro. 

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Комментарии

s_medik
+3496
s_medik
Все верно, какой смысл сравнивать его с Pro версиями. В названии Pro даже говорится, что это для профессионалов, которым нужна вся мощь чипов и 3 камеры.
Для подавляющего большинства людей 16e хватит для всех их потребностей.
Многие все фотки делают сразу после открытия приложения камера, не используя телевик и сверхширик. А чип и на 50% не нагружают.
У нас до сих пор покупают Pro версии, в том числе в кредит, потому что типа круто.
50 минут назад
#
Mers
+5332
Mers
Ну вот его и купят три человека. Ваяйте дальше.
24 минуты назад
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