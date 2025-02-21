Apple раскрыла, для кого на самом деле вышел iPhone 16e. Проверьте, подходит ли вам

После выхода iPhone 16e многие пытались понять, для кого же этот странный смартфон с таким количеством минусов и завышенной ценой. Оказалось, что Apple уже подготовила ответ, но скрыла его на своем официальном сайте.
Как видно, Apple четко дает понять: она выпустила iPhone 16e не для всех и каждого, а лишь для владельцев iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2020) и iPhone SE (2022). Если вы пользуетесь одним из этих устройств, то (по логике Apple) новенький iPhone 16e — для вас. Новинка порадует обновленным дизайном, увеличившейся автономностью и производительностью и 5-6 годами обновлений iOS.
Пользователи других, более свежих или дорогих моделей iPhone не являются целевой аудиторией iPhone 16e. Любопытно, что из этого списка исключены даже владельцы iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro.
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