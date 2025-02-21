Apple раскрыла, для кого на самом деле вышел iPhone 16e. Проверьте, подходит ли вам

После выхода iPhone 16e многие пытались понять, для кого же этот странный смартфон с таким количеством минусов и завышенной ценой. Оказалось, что Apple уже подготовила ответ, но скрыла его на своем официальном сайте.

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