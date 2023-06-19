Apple объяснила самое странное ограничение watchOS



Вице-президенты Apple дали интервью, в котором раскрыли нюансы работы watchOS. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, с журналистами побеседовали два вице-президента Apple — Кевин Линч и Дейдре Колдбек. Среди прочего, они рассказали об Apple Watch и watchOS, и дали ответ на частую жалобу пользователей — почему в «яблочных» часах не поддерживаются сторонние циферблаты.



Суть разъяснений в следующем: Apple хочет быть уверена, что ПО часов будет идеально отточенным и адаптированным, а пользовательский опыт — идеальным. То есть, циферблаты должны работать всегда, несмотря ни на что, поскольку они являются основным элементом watchOS, с которой взаимодействует человек.



Именно поэтому Apple не позволяет сторонним разработчикам создавать свои циферблаты для Apple Watch, оставляя лишь небольшое количество «вочфейсов» собственной разработки. Только с ними Apple может быть абсолютно уверена, что часы будут работать так, как было задумано, в любой ситуации, даже после большого обновления watchOS.



Ограничение действительно выглядит странно, а его причина — несколько надуманно, но это единственное объяснение, которое у нас имеется. Любопытно, что Apple запрещает использовать сторонние циферблаты на своих часах, тогда как другие производители носимой электроники разрешают, и даже всячески поощряют их разработку.

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