Apple раскрыла секрет производства Apple Watch Series 11 и Ultra 3

Компания Apple поделилась подробностями о производстве новых смарт-часов. В этом поколении она полностью перешла на 3D-печать корпусов для Apple Watch Series 11 и Ultra 3, используя 100% переработанный титановый порошок аэрокосмического класса.

Такой подход позволил создать корпуса с точной формой, зеркальной полировкой для Series 11 и высокой ударопрочностью у Ultra 3, сохранив минимальный вес. Согласно пресс-релизу, аддитивная технология печатает форму слоями, но это потребовало точной настройки всех параметров, чтобы устройства соответствовали уровню премиальных моделей.

Переход от субтрактивной обработки к аддитивной сразу сократил потребление сырья вдвое по сравнению с прошлыми поколениями. Благодаря новой схеме изготовления Apple снизила расход титана более чем на 400 тонн. Вдобавок корпуса стали герметичнее — особенно это заметно в моделях с поддержкой LTE, где улучшена влагозащита блока антенны.



Помимо часов, использование 3D-печати позволило Apple разработать и новый ультратонкий порт USB-C для iPhone Air. Его также печатают из того же переработанного титана. В этом и секрет сверхтонкого корпуса толщиной 5,6 мм, который невозможно было реализовать с прежними методами обработки металла. 

Компания также отметила, что все заводы, участвующие в производстве Apple Watch, работают на возобновляемой энергии, что продвигает Apple к цели полной климатической нейтральности к 2030 году.
Рекомендации

