Apple раскрыла секрет зацарапанных iPhone 17 Pro. Оказывается, это всего лишь иллюзия!

Компания Apple прокомментировала жалобы на качество своих новых iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в интернете. Оказывается, пользователи просто не знают секрета.
Также Apple сообщила, что отчасти сама виновата в распространившихся слухах о царапающихся смартфонах. Дело в том, что на демонстрационных стендах Apple Store забыли заменить старые держатели MagSafe, которые быстро поцарапали выставочные образцы iPhone 17 Pro. Люди увидели эти устройства и решили, что девайс подвержен царапинам больше других. В ближайшее время стенды будут обновлены.