Apple раскрыла секрет зацарапанных iPhone 17 Pro. Оказывается, это всего лишь иллюзия!

Олег

iPhone


Компания Apple прокомментировала жалобы на качество своих новых iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в интернете. Оказывается, пользователи просто не знают секрета.

Ранее мы показывали, что крашеный алюминий в новых «прошках» очень легко собирает царапины. Представители Apple ответили на такие сообщения и жалобы, дав комментарий зарубежному изданию CNET. Компания заявила, что на самом деле от большинства появившихся царапин не останется и следа, если просто затереть их мягкой салфеткой. То есть по факту большинства царапин на корпусе просто нет, а следы — это истирание материала контактирующей поверхности.

Также Apple сообщила, что отчасти сама виновата в распространившихся слухах о царапающихся смартфонах. Дело в том, что на демонстрационных стендах Apple Store забыли заменить старые держатели MagSafe, которые быстро поцарапали выставочные образцы iPhone 17 Pro. Люди увидели эти устройства и решили, что девайс подвержен царапинам больше других. В ближайшее время стенды будут обновлены. 

Источник:
lenta.ru
Комментарии

+9
iguana
Это Вам показалось!А так он новехонький даже муха не сидела 😂
час назад в 16:04
#
+759
jkttim
Ей Богу они смешные😂🤣
час назад в 16:10
#
0
jhon74
Про 5 они тоже не верили что краска облазит
33 минуты назад
#
+85
Gabriel
«Вы просто не имеете им пользоваться»
16 минут назад
#