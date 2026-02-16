Top.Mail.Ru

Apple раскрыла, сколько людей обновились на iOS 26. Вы будете в шоке

Олег

Компания Apple наконец раскрыла данные о распространенности iOS 26 среди своих устройств. Об этом пишет MacRumors.

Чуть ранее мы приводили неофициальные данные от сторонних аналитических команд, которые раскрывали неутешительную статистику — по ним iOS 26 существенно менее популярна, чем предыдущие версии. Однако аналитики могут ориентироваться лишь по косвенным признакам, поэтому все ждали традиционной публикации самой Apple — и она способна удивить.

Согласно источнику, прямо сейчас на iOS / iPadOS 26 работают:
  • 74% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года
  • 66% всех активных iPhone
  • 66% всех iPad, выпущенных за последние четыре года
  • 57% всех активных iPad.

Для сравнения — показатели распространенности iOS / iPadOS 18 в прошлом году:
  • 76% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года
  • 68% всех активных iPhone
  • 63% всех iPad, выпущенных за последние четыре года
  • 53% всех активных iPad.

Несмотря на распространенное мнение о непопулярности iOS 26, она почти догнала iOS 18 на iPhone и немного уступает iPadOS 18 на iPad. Это удивительно и показательно. Однако Apple всё же немного схитрила.

Во-первых, статистику по iOS 26 компания опубликовала значительно позже — спустя 150 дней, тогда как по iOS 18 она обнародовалась спустя 127 дней. Так что по факту распространение iOS 26 происходит медленнее iOS 18, хоть и не так катастрофично, как считали некоторые. А во-вторых, в январе Apple «пошла в атаку» и начала агрессивно навязывать установку iOS 26 с помощью ежедневных пушей, а некоторые устройства и вовсе обновила принудительно, как заявляют многие пользователи iPhone. 

-1
Источник:
MacRumors
