Apple раскрыла, сколько людей обновились на iOS 26. Вы будете в шоке

Компания Apple наконец раскрыла данные о распространенности iOS 26 среди своих устройств. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, прямо сейчас на iOS / iPadOS 26 работают:
- 74% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года
- 66% всех активных iPhone
- 66% всех iPad, выпущенных за последние четыре года
- 57% всех активных iPad.
Для сравнения — показатели распространенности iOS / iPadOS 18 в прошлом году:
- 76% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года
- 68% всех активных iPhone
- 63% всех iPad, выпущенных за последние четыре года
- 53% всех активных iPad.
Несмотря на распространенное мнение о непопулярности iOS 26, она почти догнала iOS 18 на iPhone и немного уступает iPadOS 18 на iPad. Это удивительно и показательно. Однако Apple всё же немного схитрила.
Во-первых, статистику по iOS 26 компания опубликовала значительно позже — спустя 150 дней, тогда как по iOS 18 она обнародовалась спустя 127 дней. Так что по факту распространение iOS 26 происходит медленнее iOS 18, хоть и не так катастрофично, как считали некоторые. А во-вторых, в январе Apple «пошла в атаку» и начала агрессивно навязывать установку iOS 26 с помощью ежедневных пушей, а некоторые устройства и вовсе обновила принудительно, как заявляют многие пользователи iPhone.